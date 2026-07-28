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Объемы грузоперевозок в РФ растут несмотря на кризис, число происшествий с грузами снижается — аналитика САЛАИР и ВСК

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Несмотря на сложную экономическую ситуацию, включая топливный кризис, в 2026 году объемы автомобильных грузоперевозок в РФ в первом полугодии 2026 года выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — к такому выводу пришли аналитики ГК "САЛАИР". При этом количество случаев повреждения или утраты грузов, наоборот, сократилось — в 1,6 раз по сравнению с 2025 годом по данным Страхового Дома ВСК. По прогнозам экспертов, во втором полугодии ключевыми трендами логистической отрасли станет увеличение издержек грузоотправителей минимум на 20-25% за счет роста тарифов на перевозки и страхование.

По данным ГК "САЛАИР", по итогам первых шести месяцев 2026 года объемы грузоперевозок (преимущественно автотранспортом) внутри РФ и за рубеж увеличились на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Регионами-лидерами по количеству отправлений во втором квартале стали: Тверская область (20% отправок из данного региона), Ростовская область (7,8%), Московская область (7,6%), Хабаровский край (4%), Приморский край (2,8%). Зарубежные страны становились отправной точкой грузоперевозок только в 0,16% случаев. Из них 44% заказов на транспортировку поступило из Казахстана (46% в начале года), еще 29% — из Китая (25% в начале года).

Большинство грузополучателей во втором квартале 2026 года — это компании из Тверской области (25%), Ростовской области (11%), Московской области (6,4%), Хабаровского края (4,4%) и Приморского края (4,2%). На перевозки за рубеж пришлось не более 0,17% заказов в "САЛАИР" в апреле–июне. Причем 75% грузов было доставлено в Казахстан (47% в первом квартале) и 19% в Беларусь (30% в первом квартале). На Китай пришлось не больше 4% отправок (2,7% в начале года).

По данным Страхового Дома ВСК, география происшествий с грузами с начала года немного отличалась от карты маршрутов перевозок. Так, регионами-лидерами по количеству страховых случаев стали Ростовская область (7,8%), Приморский край (6,7%), Москва (6,5%), Краснодарский край (4,4%) и Московская область (4,2%).

Самым "опасным" периодом для грузовладельцев стал февраль — в этом месяце по оценкам ВСК было зафиксировано 22% от общего числа ЧП, произошедших в январе–июне. При этом пик грузоперевозок, по данным САЛАИР, приходился на апрель — 36%.

По мнению экспертов, ключевым трендом второго полугодия 2026 года станет повышение издержек бизнеса.

"Несмотря на то что государством был принят ряд эффективных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке, фактор подорожания бензина и дизеля по-прежнему остается определяющим при формировании тарифов грузоперевозок. Во втором полугодии они могут увеличиться на 30% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, топливный кризис способствует дефициту транспортных средств в перевозках и увеличению времени оборота товара", — отметил Артем Городецкий, генеральный директор ООО САЛАИР.

"В этом году бизнес столкнулся с беспрецедентными вызовами. Ключевыми из них стали возросшие риски, связанные с утратой товаров в ходе перевозки или хранения на складах. На этом фоне мы ожидаем рост объемов страхования рынка грузоперевозок, а также расширения параметров страховых программ. В текущих реалиях бизнес будет более ответственно подходить к риск-менеджменту, увеличивая размер страхового покрытия для своих товаров, чтобы избежать еще больших трат в будущем", — прокомментировала Надежда Малышева, руководитель управления страхования предприятий транспортной логистики Страхового Дома ВСК.

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Назад. 28 июля 2026
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