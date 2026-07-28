16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Мужчина погиб под "товарняком" в Самаре

Читали 3

Вечером 27 июля на 1113 км перегона ст. Мирная — ст. Зубчаниновка Куйбышевской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован местный житель, переходивший железнодорожные пути, сообщает Центральное МСУТ СК России.

Ведомством организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц.

Гражданам следует помнить о важности соблюдения мер предосторожности на железной дороге. Основные факторы, приводящие к травмам, включают несоблюдение правил безопасности, нахождение в неположенных местах, спешку и неосторожность, использование мобильных устройств, а также отказ от использования пешеходных мостов, тоннелей и настилов.

Версия для печати

Новости

Назад. 28 июля 2026
Объемы грузоперевозок в РФ растут несмотря на кризис, число происшествий с грузами снижается — аналитика САЛАИР и ВСК
В отношении главы ПСС Олега Моцаря возбудили третье уголовное дело
ИТ-холдинг Т1 — лидер ИТ-отрасли России, по версии RAEX
Мужчина погиб под "товарняком" в Самаре
Стали известны соперники БК "Самара" в Кубке России

В России и мире

"Северсталь Сеть" признана Лучшей сбытовой сетью России

"Северсталь Сеть" возглавила рейтинг сбытовых сетей металлургических компаний России по итогам I полугодия 2026 года по версии специализированного журнала "Металлоснабжение и сбыт". Исследование основано на анкетах покупателей металлопродукции, оценках экспертов и комплексном анализе бизнеса, включая объемы поставок, уровень сервиса и надежность исполнения договорных обязательств.

На Авито Авто появилась карта АЗС с актуальными данными о наличии топлива

Платформа Авито Авто запустила интерактивную карту АЗС, которая помогает автомобилистам находить заправки по виду и цене топлива, а также сразу переходить к оплате топлива через партнерский сервис. "Карта АЗС" доступна всем пользователям платформы и находится на главной странице Авито Авто в блоке "Сервисы", а также появляется в баннерной ротации на главной Авито.

Культура и стиль

Юлия Снигирь передала эстафету мужу: главную роль в продолжении франшизы "Фишер" сыграет Евгений Цыганов

Начались съемки четвертого сезона франшизы "Фишер" для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), в котором главные роли исполнят опытный мастер Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мар. Напомним, что роль следователя в третьей части проекта сыграла актриса Юлия Снигирь, супруга Цыганова. Режиссерами, сценаристами и шоураннерами триллера <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-4-year-2023" target="_blank">"Фишер. Черный проспект"</a> (18+) стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые снимали самый первый сезон франшизы.

Салом, Wink — онлайн-кинотеатр пришел в Таджикистан

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) объявляет о начале работы в Республике Таджикистан. Первым партнером Wink в стране станет крупнейший мобильный оператор "МегаФон Таджикистан", абонентам которого сейчас доступны специальные условия на подписку.

Люди

В отношении главы ПСС Олега Моцаря возбудили третье уголовное дело

Олег Моцарь, занимавший пост главы Поисково-спасательной службы Самарской области, подозревается уже в третьем эпизоде преступной деятельности. Возбуждено третье уголовное дело о превышении полномочий, а сам он находится в СИЗО.

Кошелек

Живайкин: "Цены на продукты будут проверять по всей цепочке — от поставщика до кассы"

В Госдуме рассматривают законопроект, предложенный "Единой Россией" о мониторинге за ценами на продукты не только в магазине, но и по всей цепочке — от поставщика до кассы. Чтобы в момент резкого подорожания было понятно, где именно цена "поехала" вверх и кто её разогнал.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она