Мужчина погиб под "товарняком" в Самаре

Ведомством организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц.
Гражданам следует помнить о важности соблюдения мер предосторожности на железной дороге. Основные факторы, приводящие к травмам, включают несоблюдение правил безопасности, нахождение в неположенных местах, спешку и неосторожность, использование мобильных устройств, а также отказ от использования пешеходных мостов, тоннелей и настилов.