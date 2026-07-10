16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Терапевт ВСК дал совет дачникам: "сердечникам" можно находиться на жаре не более 20 минут

Читали 7

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями жара — это дополнительная нагрузка на организм — сосуды расширяются, давление падает, и сердце начинает сокращаться чаще. Чтобы избежать осложнений, достаточно заранее скорректировать режим дня, питания и повседневные привычки. Юлия Горькова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказала, как избежать осложнений пациентам с ССЗ в жаркий период.

Горячий воздух содержит меньше кислорода, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может вызвать одышку, слабость и боли за грудиной. Обильное потоотделение приводит к потере жидкости и солей, кровь становится более вязкой — это увеличивает риск тромбозов, инфаркта и инсульта. Артериальное давление становится нестабильным: оно может резко снижаться или, наоборот, повышаться. Наиболее уязвимы пожилые люди и пациенты с ишемией, аритмией или сердечной недостаточностью — им необходимо быть особенно внимательными в жару.

Дача — любимое летнее хобби россиян, но прополка, полив и сбор урожая в полдень под палящим солнцем могут привести к гипертоническому кризу. Физическая нагрузка, подъём тяжестей провоцируют скачок давления и перегрузку сердца. Работа на грядках с опущенной головой нарушает венозный отток, что чревато головокружением и обмороками.

Чтобы минимизировать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, людям из группы риска стоит придерживаться простых рекомендаций. Необходимо пересмотреть питьевой режим (выпивать до 1,5–2 литров в сутки — чистой воды, зеленого чая и травяных настоев), питание (минимизировать соль в рационе, т. к. она задерживает воду и создаёт лишнюю нагрузку на сердце, исключить алкоголь, который обезвоживает и расширяет сосуды) и уровень физической нагрузки (планировать активности стоит только на раннее утро, до наступления жары).

"Человеку с сердечно-сосудистыми заболеванием можно находиться под солнцем не более 15–20 минут за один раз, и только до 10:00 или после 18:00. С 11:00 до 17:00 прямое солнце для таких пациентов категорически не рекомендуется. Летом пациенты с больным сердцем должны контролировать давление, соблюдать питьевой режим, отдыхать в тени и не перегружать себя. Тогда жара не принесёт вреда, а позволит провести время с пользой и без угрозы для здоровья", — Юлия Горькова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 июля 2026
Инфраструктура Т1 Облако застрахована от киберрисков страховой компанией "СОГАЗ"
Терапевт ВСК дал совет дачникам: "сердечникам" можно находиться на жаре не более 20 минут

В России и мире

Wi-Fi без помех: жители Самары установили 4 000 роутеров шестого поколения от "Ростелекома"

С начала года самарские абоненты "Ростелекома" установили более 4 000 отечественных роутеров шестого поколения. Устройство обеспечивает передачу данных до 3 Гбит/с и превосходит по скорости модели предыдущего поколения до 45%.

Битва заводов: "Ростелеком" и РСПП проведут кибертурнир для сотрудников промышленных предприятий России

"Ростелеком", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), игровая студия "Леста" и Агентство креативных индустрий (АКИ) приглашают сотрудников промышленных предприятий России принять участие в первом федеральном киберспортивном турнире по игре "Мир Танков". Регистрация на кибертурнир "Битва заводов" открыта до 13 июля 2026 года.

Культура и стиль

Каникулы на экране: Wink представляет киноафишу июля

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) раскрывает летний секрет — спастись от июльского зноя можно в тени экрана. Среди новинок самого жаркого месяца лета зрители найдут детективные сериалы, неспешные путешествия по России, мелодраматические истории и добрые мультфильмы, которым будут рады дети на каникулах и родители в отпуске.

В Самаре пройдет мастер-класс режиссера Никиты Карих о профессии и работе в киноиндустрии

28 июня в 18:00 в Самаре состоится встреча с московским режиссером Никитой Карих. Мероприятие пройдет при поддержке самарского отделения Союза кинематографистов РФ и киностудии "Волга-фильм".

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она