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Врач ВСК рекомендует россиянам находиться на солнце не больше 20-60 минут

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Солнечный свет играет ключевую роль в синтезе витамина D, поддержании хорошего настроения и регуляции циркадных ритмов. Однако важно помнить, что безопасного загара не существует. Избыточное воздействие ультрафиолетовых (УФ) лучей может привести к осложнениям, таким как ожоги, фотостарение, рак кожи, включая меланому. Марианна Мазра, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказала, какова безопасная норма пребывания на солнце и почему обработка солнечных ожогов народными методами опасна.

Время, которое можно безопасно проводить на солнце, зависит от фототипа кожи по классификации Фицпатрика — всего их шесть, но в России наиболее распространены I–IV группы. Например, для людей с I фототипом (очень светлая кожа, рыжие или светлые волосы, веснушки) безопасное время пребывания на солнце с использованием SPF-средства с уровнем защиты 30–50 составляет всего 15–20 минут. Для II фототипа (светлый европейский тип кожи) — 20–30 минут, для III группы (темный европейский тип) — 30–40 минут, а для IV (средиземноморский тип) — до 40–60 минут. Эти ограничения являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от УФ-индекса, времени суток и региона.

Долгое нахождение на солнце может привести к сильным ожогам, которые по своей глубине и последствиям могут быть сопоставимы с термическими ожогами от кипятка. Ожоги I–II степени проявляются покраснением, болью, отёком и могут даже вызывать образование пузырей на поверхности кожи. При обширных поражениях возможны такие симптомы как лихорадка, озноб и головная боль.

Если после долгого пребывания на солнце ощущается сильное жжение кожи, стоит уйти в тень, охлаждать кожу прохладной водой в течение 10–20 минут и пить много жидкости. При появлении боли можно принять обезболивающие препараты. Также важно нанести увлажняющие средства с пантенолом или алоэ вера без спирта. При появлении пузырей на поверхности кожи, высокой температуре или выраженной слабости необходимо срочно обратиться к врачу.

Народных методов лечения солнечных ожогов, наоборот, стоит избегать. Так, сметана и кефир, которые часто наносят на место ожога для снятия воспаления, не только не ускоряют заживление, но и могут вызвать инфицирование раны из-за содержания бактерий. Нанесение масла или жирных кремов также опасно, так как они создают пленку, препятствующую охлаждению кожи и усугубляющую повреждение. Не рекомендуется самостоятельно вскрывать пузыри от ожогов, так как это увеличивает риск инфекции.

"Профилактика — лучший способ избежать солнечных ожогов. Дерматологи настоятельно рекомендуют избегать солнечных лучей с 10 до 16 часов, использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 30, наносить их каждые 2 часа, особенно после купания, а также использовать закрытую одежду и головные уборы. Эти меры помогут снизить риск ожогов и сохранить здоровье кожи на долгие годы", — Марианна Мазра, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 06 июля 2026
Врач ВСК рекомендует россиянам находиться на солнце не больше 20-60 минут

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