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Молодежь из Перми, Краснодара и двух столиц не слушают родителей при выборе профессии — исследование ВСК

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Российская молодежь стала более осознанно подходить к выбору будущей профессии. Если в прошлом году 55% россиян самостоятельно и обдуманно планировали карьеру, в 2026 году их доля выросла до почти 60%. К мнению родителей прислушиваются только 9% будущих специалистов (против 17% в 2025 году), а на "авось" полагаются 24%. Таковы данные опроса, проведенного Страховым Домом ВСК в преддверии начала летних вступительных экзаменов в вузы.

По данным Страхового Дома ВСК, девушки проявляют большую сознательность в выборе профессии — самостоятельно выбирают специальность 63% респонденток (против 55% среди мужчин). Юноши, наоборот, чаще на старте карьеры и обучения полагаются на случай — 31% против 18% среди девушек.

На выбор родителей при выборе будущей специальности больше других полагаются жители Воронежа (четверть респондентов) и Ростова-на-Дону (18%). Для сравнения, в соседнем Краснодаре этот показатель практически равен нулю, в Москве и Екатеринбурге составляет примерно 9%. Больше всего фаталистов среди молодежи проживает в Новосибирске — половина респондентов в регионе полагается на случай в начале карьеры, а также в Нижнем Новгороде — 30%. Реже других полагаются на случай жители Татарстана — только 9% местной молодежи. Полностью самостоятельно строят карьеру молодые люди из Перми (75%), Краснодара (69%), Москвы и Санкт-Петербурга (по 67%).

Доля молодых людей, довольных своей работой, в 2026 году сократилась — с 24% до 18%. Наиболее удовлетворены своей карьерой молодые люди из Воронежа — в этом признались 50% респондентов. В Новосибирске, который лидирует по количеству случайно выбравших профессию молодых людей, этот показатель самый низкий среди всех регионов — меньше 10%. Следом идут Самара и Пермь.

Больше трети молодых петербуржцев — самый высокий показатель по стране — признаются, что работа их не радует, это просто единственный способ выживания. А больше всего трудоголиков среди молодежи зафиксировано в Нижнем Новгороде — там 29% респондентов признались, что не могли бы обойтись без работы, потому что она структурирует жизнь и время. Для сравнения, в Москве этот показатель составил только 2%.

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Новости

Назад. 03 июля 2026
Молодежь из Перми, Краснодара и двух столиц не слушают родителей при выборе профессии — исследование ВСК

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