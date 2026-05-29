16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

DION запустил "Умный поиск" по встречам и протоколам

Читали 3

Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг Т1) представила новый функционал — "Умный поиск", который помогает быстро находить нужную информацию в записях видео-встреч и протоколах. Решение построено на основе RAG-поиска (Retrieval‑Augmented Generation, генерация с дополнительным поиском), который объединяет LLM и превращает рабочие обсуждения в удобную базу знаний для всей команды.

Теперь встречи — это не просто архив видео, к которому сложно возвращаться, а источник информации, с которым можно работать в пару кликов. Пользователь задает вопрос в свободной форме, а система находит ответ в доступных ему записях, показывает нужный фрагмент и сразу переводит к нужному моменту обсуждения.

Новый функционал помогает быстрее восстанавливать контекст, находить договоренности и экономить время на повторном просмотре встреч. Это особенно важно для крупных команд, где значительная часть рабочих решений принимается именно на звонках и совещаниях. По данным исследования ИТ-холдинга Т1, для 20% компаний наличие подобного ИИ-инструментария в UC-платформах является критически важным.

Также в сервисе предусмотрены дополнительные фильтры поиска: по периоду времени, конкретным участникам встречи, выбранным спикерам, и по собственным видео. При этом поиск выполняется только по тем записям, к которым у пользователя есть доступ.

"Сегодня значительная часть рабочих решений фиксируется в видеоформате — на созвонах, презентациях и внутренних обсуждениях. При этом объем такого контента быстро растет: только в апреле 2026 года пользователи DION создали и загрузили 65,4 тыс. видео, почти в два раза больше, чем годом ранее. В таком массиве записей компаниям важно не потерять ключевые договоренности, решения и контекст обсуждений. "Умный поиск" решает именно эту задачу: помогает быстро находить нужные фрагменты встреч и превращает видеоархив в полноценный рабочий инструмент для команды", — отметил Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций DION.

Сейчас "Умный поиск" работает в контуре банка ВТБ. В планах команды DION — поэтапно в течение этого года масштабировать новый функционал на всех пользователей.

"Умный поиск по содержанию в DION поможет сотрудникам ВТБ выбирать обсуждения по контексту, а также находить конкретные артефакты (достижения, договорённости, поручения, проблемы). Фильтры по периоду, участникам и спикерам повышают точность поиска, а ограниченный доступ к записям обеспечивает безопасность данных. В результате повышается эффективность системы протоколирования DION", — комментирует Антон Бабак, директор Управления перспективных алгоритмов машинного обучения Департамента анализа данных и моделирования Банка ВТБ.

Версия для печати

Новости

Назад. 29 мая 2026
DION запустил "Умный поиск" по встречам и протоколам
Эксперты ВСК рассказали, как защитить недвижимость от атак БПЛА и чем рискуют владельцы квартир

В России и мире

"Северсталь Сеть" развивает цифровые продажи

"Северсталь Сеть" увеличила онлайн-продажи на 79% по итогам 2025 года. Результатами развития цифровых продаж для малого и среднего бизнеса в рамках V Общероссийской конференции "Электронная коммерция на рынке металлов" поделился руководитель проекта по развитию электронной коммерции "Северсталь Сети" Даниил Ермолин.

Культура и стиль

Шаман, маньяк и маугли: премьера криминального сериала "После Фишера. Инквизитор" состоится на Wink 28 мая

Премьера продолжения популярной криминальной франшизы "Фишер" состоится 28 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в восьмисерийной детективной драме <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Также в сериале снимались Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы и другие. Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель, автор идеи и сценария — Татьяна Арцеулова.

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Люди

Алексей Лошкарев: "Первоочередное, чем должен овладеть студент, это умение ориентироваться в стеке технологий"

Какие перспективы перед молодыми людьми открывает обучение по разработке видеоигр и мультимедийных приложений? Как в ПГУТИ работают с виртуальной реальностью и какие компетенции нужны для ее создания? Об этом и не только "Цифра" поговорила со старшим преподавателем кафедры информационных систем и технологий Алексеем Лошкаревым.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" добивается возбуждения нового уголовного дела по махинациям в самарском Газбанке. Информация об этом раскрыта в опубликованных АСВ сведениях о ходе конкурсного производства Газбанка по состоянию на 1 мая.

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

Он и она