Названа граница бедности в Самарской области

В целом по России границей бедности считают доход в размере 16903 рубля (+1351 рубль за год). По группам населения цифры следующие:
- трудоспособные граждане - 18311 рублей;
- дети - 16621 рубль;
- пенсионеры - 13947 рублей.
При этом самый высокий показатель границы бедности у Камчатского края: 32280 рублей, самый низкий - у Мордовии: 13447 рублей. В Москве он составляет 25872 рубля, в Санкт-Петербурге - 17601 рубль.
В Самарской области границей бедности считают доход в размере 16706 рублей (+1503 рубля за год). По группам населения показатели следующие:
- трудоспособные граждане - 18518 рублей;
- дети - 16500 рублей;
- пенсионеры - 13333 рублей.
Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом по России составила по итогам 2025 года 9,7 млн человек. Это 6,7% населения страны. Для сравнения, 10 лет назад показатель был 13,5% - 19,8 млн человек.
В Самарской области численность бедных по итогам 2025 года составила 233,8 тысячи человек. Это 7,5% населения региона. Десять лет назад показатель был 13,1% - 422,4 тысячи человек.