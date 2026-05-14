По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Первый вице-губернатор Виталий Шабалатов выступал с докладом о градостроительной обстановке и потенциале региона. В плане развития транспортной инфраструктуры он озвучил предложения НИИ Генплана.
В презентации главы правительства было указано, что строительство новых трамвайных линий общей протяженностью 21 км предполагается:
- на проспекте Карла Маркса - от Крымской площади до улицы Алма-Атинской,
- на Московском шоссе - от Центрального автовокзала до улицы Ташкентской,
- на улице Революционной - от Аэродромной до проспекта Карла Маркса,
- от стадиона "Самара Арена" к перспективному кампусу.
Также специалисты предложили обособить все совмещенные трамвайные линии с реконструкцией улиц (23 км). Хотя ранее такие идеи озвучивали и на уровне городской администрации.