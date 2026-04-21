Мессенджер DION научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн

Платформа корпоративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1) расширила возможности Чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились статусы доступности пользователей, чтобы коллегам было проще понять, можно ли связаться друг с другом прямо сейчас.

Чат-боты уже стали привычным инструментом для внутренних коммуникаций: они напоминают о встречах, днях рождения коллег и важных задачах, присылают уведомления из рабочих систем, отвечают на типовые HR-вопросы и помогают новым сотрудникам. Теперь такие решения проще создать в DION или перенести из Telegram: платформа берет на себя шифрование сообщений, благодаря чему данные остаются надежно защищенными. Кроме того, на базе DION.Чаты можно запускать ИИ-помощников для повседневных рабочих задач.

Статусы доступности помогают быстрее сориентироваться, готов ли собеседник к общению или лучше связаться с ним позже. В интерфейсе предусмотрены варианты "Доступен", "Занят", "На совещании", "Не в сети" и "Ведет демонстрацию". Статус можно выбрать вручную, а во время звонка или демонстрации экрана он отображается автоматически.

"Корпоративный чат перестал быть просто окном для переписки — для многих команд это уже полноценная рабочая среда, где решаются самые разные задачи. Поэтому для нас было важно помочь разработчикам плавно перенести чат-ботов в корпоративный мессенджер, а пользователям дать больше контекста о доступности собеседника. В результате коммуникация становится удобнее и точнее: меньше лишних действий и отвлекающих моментов, больше рабочих вопросов, которые можно решить прямо внутри DION", — отметил Станислав Полянский, владелец продукта DION.Чаты.