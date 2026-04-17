Россияне не доверяют няням — каждый второй рассчитывает на родителей, а каждый шестой отдаст предпочтение родственникам

Согласно собственному опросу Страхового Дома ВСК, эффективной мотивацией для планирования детей россияне считают помощь родителей в их воспитании — 57%. Особенно сильно на нее рассчитывают зумеры.

По оценкам Страхового Дома ВСК, 57% россиян признаются, что решились бы на рождение детей раньше, если бы могли рассчитывать на помощь со стороны своих родителей. Причем это наиболее характерно для мужчин (65% в данной категории), а также людей с низким уровнем дохода (91% против 52% в категории людей со средним заработком и 66% среди состоятельных респондентов). Кроме того, помощь родителей могла бы стать стимулом для рождения ребенка для зумеров — в этом признались 58% опрошенных.

Чаще всего участие в воспитании внуков на сегодняшний день принимают бабушки и дедушки из Перми (75%), Ростова-на-Дону (60%) и Москвы (50,5%). А средний показатель по стране составляет 46%. Почти каждый пятый россиянин считает, что ему не нужна помощь в воспитании детей со стороны родителей от членов семьи. Самая высокая доля самодостаточных родителей проживает в Воронеже (37%), Новосибирске (36%) и Санкт-Петербурге (23%).

В целом только 12% россиян рассчитывают в будущем при появлении детей привлекать нянь для их воспитания. Причем мужчины доверяют сторонним специалистам больше женщин — в 15% случаев против 9%. Самый высокий уровень доверия к няням — в Новосибирской области (62%) и Москве (19%).

15% россиян предпочитают родственников няням. Последних выбирают в ряде случаев:

Если нет родственников, готовых безвозмездно помочь с детьми (32%)

Чтобы не быть никому обязанными (26%)

Родственники живут в другом городе (21%)

Нет желания долго жить с родителями и родственниками (10%)

Есть лишние средства для найма няни (10%)

26% россиян рассчитывают платить няне 10-15 тыс. рублей в месяц, 21% — 15-20 тыс. рублей, еще 21% — 20-30 тыс. рублей. В среднем по стране оптимальная стоимость оплаты труда няни по мнению россиян составляет 25 тыс. рублей.