Экс-гендиректор "Крыльев Советов" продолжит работу в женской суперлиге

"В зоне ответственности не только высшая лига, но и Кубок России, Суперкубок и Первая лига - вся вертикаль профессионального женского футбола", - уточнил он.
По словам Тер-Абрамяна, женский футбол - один из самых динамично развивающихся сегментов спорта в мире. В России за последние годы заложена хорошая база, и это дает серьезный потенциал для следующего этапа.
"Будем работать в тесной связке с клубами, футболистками, партнерами и вещателями. Ключевая задача - усиливать лигу как продукт: расширять аудиторию, повышать медийность и усиливать коммерческую составляющую", - заключил топ-менеджер.
Напомним, Роберт Тер-Абрамян стал гендиректором "Крыльев Советов" в феврале 2025 г., но уже в июле покинул свой пост.