Облсуд отклонил жалобу на приговор напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении Мусурова М., Багирова А. и Бохирова Н. и оставил без изменений приговор Промышленного районного суда Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба самарских судов.

Прокурор и представители потерпевших настаивали на пересмотре приговора, считая наказание слишком мягким, а оправдание - необоснованным. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для его отмены или изменения. Суд учел, что обвиняемые совершили преступления впервые, не имеют судимостей и имеют смягчающие обстоятельства.

Напомним, вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили бутылкой Матвеева по голове. По факту происшествия было возбуждено дело о хулиганстве. Впоследствии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия фигурантов на более тяжкую статью - покушение на убийство.

Первая инстанция оправдала нападавших по статьям о покушении на убийство и хулиганство. Двое из них были признаны виновными в умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью и приговорены к исправительным работам и сроку в колонии-поселении, однако освобождены от наказания: один - в связи с истечением сроков давности, второй - с учетом зачета времени содержания под стражей.