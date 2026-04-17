Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре временно приостановили работу грузопассажирской переправы Самара - Рождествено

В связи с резким подъемом уровня воды в Волге временно приостановлена работа грузопассажирской переправы Самара - Рождествено. Этот фактор в сочетании с сильным течением создает угрозу для безопасной погрузки и выгрузки парома "Окский-35" в связи с подтоплением въездных аппарелей дебаркадеров, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

"Мы ведем постоянный мониторинг гидрологической обстановки. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, как только позволят соответствующие условия", - пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательными при планировании поездки.

Последнюю информацию об изменениях в работе речного транспорта можно найти на официальных площадках ведомства, на сайте Самарского речного пассажирского предприятия по адресу www.srpp63.ru, а также уточнить по телефонам: 8 (846) 222-93-37 и 8 (917) 011-42-21.

Антон Ананьев: "Создание собственных цифровых платформ невозможно без интеграции образования и бизнеса"

Российская промышленность нуждается в импортонезависимом инженерном программном обеспечении. Одним из лидеров разработки таких цифровых платформ является компания "АСКОН". Каковы особенности этих решений? Какие преимущества они дают предприятиям? И почему важно сосредоточиться на подготовке цифровых инженеров? На эти и другие вопросы в интервью "Цифре" ответил управляющий директор "АСКОН-Самара" Антон Ананьев.

#яПомогаю на Авито: самарцы активно предлагают помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Жители Самарской области готовы оказать посильную помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане — начиная с 3 апреля на Авито с хэштегом #яПомогаю размещено 294 объявления. Гуманитарная кампания была запущена на платформе и продлится до 1 мая.

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Облсуд отклонил жалобу на приговор напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении Мусурова М., Багирова А. и Бохирова Н. и оставил без изменений приговор Промышленного районного суда Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба самарских судов.

"Команда, тренировки и сцена — это моя жизнь" — Елизавета Пыльнова о студенчестве в ПГУТИ

Елизавета Пыльнова учится на четвертом курсе факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций на специальности "Прикладная информатика". За годы учебы она не только погрузилась в мир ИT и аналитики, но и стала активным участником жизни университета: капитаном сборной по фитнес-аэробике, лауреатом областного конкурса "Студент года", победительницей конкурса "Мисс ПГУТИ" и волонтером в многочисленных проектах. Мы встретились с Елизаветой, чтобы узнать, как ей удается совмещать учебу, спорт, студенческие проекты и участие в конкурсах, и что помогает ей оставаться мотивированной и дисциплинированной.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

