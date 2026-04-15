ASTON переходит на российское ПО: Сфера заменит зарубежные решения в компании

15.04.2026

ИТ-компания ASTON приобрела лицензии на отечественную платформу производства ПО "Сфера" (ИТ-холдинг Т1), которая полностью заменяет функционал Jira и других зарубежных сервисов для управления разработкой. Переход реализован в рамках внутренней стратегии импортозамещения.

Компания использует ключевые модули платформы для проектирования и управления разработкой: Сфера.Архитектура — для автоматизации архитектурной функции, Сфера.Реестр API — для проектирования и хранения API, Сфера.Задачи — для управления проектами, Сфера.Знания — для хранения корпоративной информации, Сфера.Пульс — для оперативной отчетности. В состав решения вошли инструменты для совместной работы над кодом, проверки качества и для тестирования ПО — Сфера.Код, Сфера.Фунциональное тестирование и другие. Использование такого набора модулей помогает ускорить выпуск ПО, повышает устойчивость ИТ-систем и снижает затраты за счет автоматизации CI/CD-процессов. Также в платформу встроены ИИ-агенты для повышения производительности ИТ-специалистов.

Сферой будут пользоваться 2 500 сотрудников компании. Решение объединило команды в единой системе и упростило процессы разработки ПО.

"Переход ASTON на отечественную платформу демонстрирует зрелость российского рынка ИТ-решений. Ключевые преимущества Сферы — полная функциональность, сопоставимая с ведущими зарубежными аналогами, глубокая интеграция модулей и внедрение ИИ-технологий. Такой комплексный подход позволяет компаниям не только обеспечить технологическую независимость, но и повысить эффективность процессов разработки", — отметил Василий Саутин, коммерческий директор по продуктам вендора НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1).

"Для нас переход на новое решение — это не просто замена инструментов, а возможность по-новому выстроить процессы разработки. Как ИТ-компания, мы не можем позволить себе компромиссы в надежности и функциональности. Перейдя на Сферу, нам удалось сохранить привычный уровень эффективности и при этом избежать зависимости от зарубежных сервисов. При этом для нас важны и встроенные ИИ-функции в платформе: такие инструменты помогают разработчикам быстрее справляться с задачами, упрощают рутинные операции и в итоге положительно влияют на качество кода", — подтвердил представитель ASTON.