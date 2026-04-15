В ВСК выяснили, какой возраст россияне считают оптимальным для рождения детей

15.04.2026 16:40

Все больше россиян готовы к рождению детей в молодом возрасте — до 25 лет. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК в ходе собственного опроса. В целом респонденты считают возраст 25-34 лет идеальным для рождения детей.

Возраст 25-34 лет идеален для рождения детей — в этом признались 42% опрошенных ВСК респондентов. Примечательно, что за последний год заметно увеличилось число россиян, готовых к рождению малыша в возрасте до 25 лет — если годом ранее их доля составляла 4%, то на данный момент она выросла до 11%.

В среднем большинство мужчин планируют отцовство в 33 года, а женщины материнство — в 29 лет. Раньше других готовы становиться родителями состоятельные россияне — среди респондентов с высоким доходом средний возраст для рождения ребенка составляет 29 лет, с низким доходом — 30 лет, со средним — 32 года.

Кроме того, в России за год заметно сократилось число россиян, в целом не планирующих рождение детей — с 20% годом ранее до 10% в 2026 году.

По итогам опроса в ВСК выявили наиболее эффективную мотивацию для рождения детей (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа):

1. 48% россиян ожидают стабилизации экономики (37% годом ранее)

2. Для 38% важно наличие высокооплачиваемой работы (ранее 44%)

3. Для 34% — наличие надежного партнера, готового участвовать в организации быта, помогать с малышом (для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 45%)

4. 31% — откладывают рождение детей до покупки собственного жилья

5. 25% — хотят сначала реализоваться в карьере

Среди нестандартных стимулов рождения детей — уговоры родителей (они эффективны 4% случаев). А 14% мужчин рассчитывают стать отцами только после того, как купят авто, которое "не стыдно показать друзьям".