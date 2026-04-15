В тренерский штаб "Крыльев" вошел Виталий Панов

15.04.2026 12:02

Тренерский штаб исполняющего обязанности главного тренера "Крыльев Советов" Сергея Булатова пополнил Виталий Панов.

46-летний специалист имеет опыт работы главным тренером "КамАЗа", "Волгаря", "Акрона", "Челябинска". В 2010 г. входил в тренерский штаб "Крыльев Советов".

Последним местом работы Виталия Панова был медийный футбольный клуб "Амкал".