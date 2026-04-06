Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре состоится "Самарский космический полумарафон"

19 апреля в Самаре, вдоль набережной реки Волги, в исторической части города, состоится "Самарский космический полумарафон".

В 2016 году прошел первый полумарафон, приуроченный ко Дню космонавтики. В полумарафоне может принять участие бегун любого уровня подготовки, главное своевременно приобрести слот. Данное мероприятие стало ежегодной традицией, о чём свидетельствуют цифры: в первом забеге приняли участие 107 спортсменов из 14 городов России. В текущем году полумарафон соберет свыше 4000 участников из более чем 190 городов и населенных пунктов России, а также из 12 стран за рубежом, включая Беларусь, Сирию, Египет, Алжир, Вьетнам, Республику Конго, Казахстан, Пакистан, Китай, Марокко, Перу и Эквадор.

"Стартовый городок" для забега находится по адресу: Ленинский район, Волжский проспект, 10, II-ая очередь набережной р. Волга, зона амфитеатра на склоне площади Славы. Трасса расстилается в старой части города, вдоль берега Волги.

Программа полумарафона включает:

  • Забег на 3 км. — для новичков, доступен атлетам с 11 лет;
  • Забег на 5 км. —  для любителей доступен атлетам с 12 лет;
  • Забеги на 10 км. (доступен атлетам с 14 лет) и 21,1 км. (доступен атлетам с 16 лет) — для более подготовленных участников;
  • Корпоративный забег на 3 км.;
  • Детский забег на 300 м. — для юных атлетов от 1 года, до 4 лет;
  • Детский забег на 600 м. — для юных атлетов от 5 до 10 лет;
  • Скандинавская ходьба 3 км. — для атлетов с 11 лет;
  • Скандинавская ходьба 10 км. — для атлетов с 14 лет;
  • Самарская миля — не подлежит вознаграждению.

Мероприятие является частью серии спортивных событий VolgaMan.

На финише лучшие атлеты будут награждены медалью в космической тематике со съёмным значком и мотивирующей надписью "Я просто космос":

 фото с телеграм-канала VolgaMan

Детские медали выполнены в форме ракеты:

 фото с телеграм-канала VolgaMan
В Самаре состоится экскурсия по криминальной хронике города разных эпох
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Самарский театр оперы и балета представит постановку "Зори здесь тихие"

"Турбо Облако" запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме "Базис"

Российский облачный провайдер "Турбо Облако", входящий в коммерческий ИТ-кластер "Ростелекома", вывел на рынок новый сервис — виртуальную инфраструктуру на экосистеме "Базис". Решение позволяет клиентам развернуть в "Турбо Облаке" импортонезависимую облачную среду с высоким уровнем безопасности, производительности и управляемости.

ПСБ — генеральный партнер Недели космоса в России

ПСБ стал генеральным партнером первой в истории России Недели космоса. Масштабное национальное событие пройдет с 6 по 12 апреля по всей России и объединит сотни мероприятий по всей стране — от образовательных акций и научных форумов до культурных и спортивных событий. В 2026 году проведение Недели космоса приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Над кортом стон раздается: представлен тизер-трейлер сериала "Первая ракетка" для Wink

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет тизер-трейлер спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+). Главные роли в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман, в режиссерском кресле — Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она"). Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

