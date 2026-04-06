В Самаре состоится "Самарский космический полумарафон"

19 апреля в Самаре, вдоль набережной реки Волги, в исторической части города, состоится "Самарский космический полумарафон".

В 2016 году прошел первый полумарафон, приуроченный ко Дню космонавтики. В полумарафоне может принять участие бегун любого уровня подготовки, главное своевременно приобрести слот. Данное мероприятие стало ежегодной традицией, о чём свидетельствуют цифры: в первом забеге приняли участие 107 спортсменов из 14 городов России. В текущем году полумарафон соберет свыше 4000 участников из более чем 190 городов и населенных пунктов России, а также из 12 стран за рубежом, включая Беларусь, Сирию, Египет, Алжир, Вьетнам, Республику Конго, Казахстан, Пакистан, Китай, Марокко, Перу и Эквадор.

"Стартовый городок" для забега находится по адресу: Ленинский район, Волжский проспект, 10, II-ая очередь набережной р. Волга, зона амфитеатра на склоне площади Славы. Трасса расстилается в старой части города, вдоль берега Волги.

Программа полумарафона включает:

Забег на 3 км. — для новичков, доступен атлетам с 11 лет;

Забег на 5 км. — для любителей доступен атлетам с 12 лет;

Забеги на 10 км. (доступен атлетам с 14 лет) и 21,1 км. (доступен атлетам с 16 лет) — для более подготовленных участников;

Корпоративный забег на 3 км.;

Детский забег на 300 м. — для юных атлетов от 1 года, до 4 лет;

Детский забег на 600 м. — для юных атлетов от 5 до 10 лет;

Скандинавская ходьба 3 км. — для атлетов с 11 лет;

Скандинавская ходьба 10 км. — для атлетов с 14 лет;

Самарская миля — не подлежит вознаграждению.

Мероприятие является частью серии спортивных событий VolgaMan.

На финише лучшие атлеты будут награждены медалью в космической тематике со съёмным значком и мотивирующей надписью "Я просто космос":

фото с телеграм-канала VolgaMan

Детские медали выполнены в форме ракеты: