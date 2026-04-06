К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Самарский театр оперы и балета представит постановку "Зори здесь тихие"

10 мая 2026 года в Самарском театре оперы и балета пройдет премьера музыкального спектакля Кирилла Молчанова, основанного на одноименной повести Бориса Васильева "Зори здесь тихие".

"Зори здесь тихие" — это повесть Бориса Васильева, основанная на реальных событиях, которая повествует о подвиге девушек-зенитчиц. Эта трагическая история получила широкое признание и была экранизирована в 1972 году режиссером Станиславом Высоцким. Композитор Кирилл Молчанов написал музыку для фильма, а впоследствии создал либретто и музыкальный спектакль на его основе. Впервые спектакль состоялся в Большом театре в 1973 году. Спустя 52 года, 12 апреля 2025 года постановка вновь ожила на сцене в Самаре благодаря творческой команде студентов и выпускников Российского института театра и культуры (ГИТИС), при его поддержке.

В этом году музыкальный спектакль пройдет дважды: в 12:00 и в 15:00 по местному времени, что позволит каждому желающему выбрать наиболее подходящее время для посещения. Цена билета варьируется от семисот до тысячи рублей, в зависимости от выбранного места.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.