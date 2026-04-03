Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Сайт ВСК признан лучшим среди страховых компаний

Сайт Страхового Дома ВСК занял первое место в номинации "Лучший сайт страховой компании" по итогам голосования экспертного жюри XXIII Национальной премии в области разработки и веб-дизайна "Золотой сайт — 2026".

"Золотой сайт" — старейшая и наиболее авторитетная российская профессиональная премия в области веб-разработки, дизайна и создания цифровых продуктов. В 2026 году на конкурс было подано более 500 заявок, учреждено более 60 "золотых" и тематических номинаций.

Победа в конкурсе подтверждает статус Страхового Дома ВСК как лидера в создании качественного цифрового сервиса. Сайт компании выстроен вокруг задач клиента: все ключевые потребности пользователь может закрыть в соответствующих разделах. Технологической основой является архитектура headless CMS в связке с SSR и микрофронтендами, что обеспечивает высокую скорость работы и гибкость развития продукта.

В 2025 году команда активно развивала функциональность сайта: были добавлены новые сценарии подачи заявлений о страховых случаях по добровольным видам страхования, а также проведена работа по улучшению пользовательского опыта существующих функций, чтобы путь клиента от первого визита до решения своего вопроса становился короче и понятнее.

Важным направлением развития сайта ВСК является создание и поддержка цифровых сервисов для страховых агентов. Так, в июне 2025 года ВСК внедрила сервис сохранения комиссии для агентов, даже если их клиенты оформили полис самостоятельно онлайн. Это позволяет агентам не терять доход при развитии цифровизации, а компании — сочетать удобство онлайн-продаж с экспертной поддержкой агента. Пока сервис доступен для ОСАГО физических лиц, но в планах — его распространение на другие продукты.

"Цифровой канал для ВСК — это не просто витрина, а полноценная точка обслуживания клиента и поддержки агента: от выбора продукта до урегулирования убытка. Мы продолжаем инвестировать в развитие сайта, и признание со стороны профессионального жюри вдохновляет расширять возможности дистанционных сервисов и digital-решений. Благодарим экспертов премии за высокую оценку нашей работы", — отметил Антон Чернявский, директор по диджитал-маркетингу Страхового Дома ВСК.

"За каждым улучшением стоят конкретные продуктовые решения и труд команды. Мы последовательно убираем барьеры на пути клиента — будь то оформление полиса, подача заявления о страховом случае или получение консультации. Каждое решение мы проверяем через один вопрос: стало ли удобнее? Признание со стороны жюри говорит нам, что этот путь замечают. И это лучший стимул идти дальше", — добавил Михаил Никитин, Product Owner команды цифровых B2C-сервисов ВСК. 

Эксперт ИТ-холдинга Т1: Для полноценной работы с данными требуется агентный подход
10 млн данных в квартал: как Визор автоматизировал налоговый мониторинг для "Ленты"

"Турбо Облако" запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме "Базис"

Российский облачный провайдер "Турбо Облако", входящий в коммерческий ИТ-кластер "Ростелекома", вывел на рынок новый сервис — виртуальную инфраструктуру на экосистеме "Базис". Решение позволяет клиентам развернуть в "Турбо Облаке" импортонезависимую облачную среду с высоким уровнем безопасности, производительности и управляемости.

ПСБ — генеральный партнер Недели космоса в России

ПСБ стал генеральным партнером первой в истории России Недели космоса. Масштабное национальное событие пройдет с 6 по 12 апреля по всей России и объединит сотни мероприятий по всей стране — от образовательных акций и научных форумов до культурных и спортивных событий. В 2026 году проведение Недели космоса приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Над кортом стон раздается: представлен тизер-трейлер сериала "Первая ракетка" для Wink

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет тизер-трейлер спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+). Главные роли в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман, в режиссерском кресле — Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она"). Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

