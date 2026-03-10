На Волге спасли мужчину и женщину, застрявших на снегоходе в фарватере реки

10.03.2026 10:06 Читали 11

В воскресенье, 8 марта, на реке Волга в районе острова Васильевский мужчина и женщина застряли на снегоходе на фарватере реки, сообщает ПСС по Самарской области.

Оставаться на льду при сильном ветре было опасно, поэтому они обратились за помощью к спасателям. В 23:27 от спасательной станции для оказания помощи вышел аэроглиссер "Север". Высокие торосы на фарватере не позволили спасателям пробиться. Было решено задействовать более легкий аэроглиссер "Патруль". Спасательным автомобилем аэроглиссер доставили в с. Переволоки и спустили на лед. В 04:21 пострадавших доставили на аэроглиссере до берега. От медицинской помощи они отказались.

В спасательной операции было задействовано 10 спасателей из Сызрани и Октябрьска, два спасательных автомобиля и два аэроглиссера. Спасатели призывают воздержаться от выхода на лед.