В Богатовском районе мужчина убил жену и покончил с собой

06.03.2026 10:05 Читали 10

В Богатовском районе 4 марта мужчина убил жену и свел счеты с жизнью, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 38-летний мужчина, находясь в своем доме в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с супругой нанес ей не менее 14 ударов ножом. Женщина скончалась на месте. После этого мужчина покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

По данным источников Волга Ньюс, трагедия произошла в райцентре - селе Богатое. В семье два ребенка (5 месяцев и 8 лет), которые в это время находились дома.