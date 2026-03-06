16+
Суд отказался снять судимость с экс-следователя Веры Рабинович

Бывшему следователю ГСУ ГУ МВД по Самарской области Вере Рабинович все же придется отбывать наказание за взятку. Такое решение принял областной суд в четверг, 5 марта.

Напомним, экс-начальницу контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ Веру Рабинович и ее предполагаемых посредников задержали в середине декабря 2018 г. сотрудники ФСБ. По версии следствия, полковник договорилась с предпринимателем Зелимханом Темирхановым о взятке 15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела, возбужденного по его заявлению в отношении бенефициара группы "Реметалл" Андрея Кичаева.

Уголовное дело возбудили по статье о взяточничестве. Защита Рабинович пыталась добиться переквалификации на более мягкую статью о мошенничестве. Якобы взяткодатель заблуждался насчет возможностей Рабинович, а она его не разубедила.

В августе 2020 г. Октябрьский районный суд признал Рабинович виновной и приговорил к восьми годам колонии общего режима, лишил звания полковника и права занимать должности в госструктурах в течение пяти лет. 

Однако у Рабинович была отсрочка в исполнении наказания до достижения ребенком 14 лет. Недавно уголовно-исполнительная инспекция вышла в суд с представлением о сокращении срока отсрочки со снятием судимости.

В декабре 2025 г. Самарский районный суд в этом отказал. Решение было обжаловано в облсуд, и тот оставил его в силе.

Однако из сообщения пресс-службы облсуда следует, что наказание Рабинович давно смягчили. Так, постановлением Свердловского районного суда Костромы в октябре 2022 года неотбытая часть наказания была заменена принудительными работами на срок 3 года 29 дней, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. 

Отсрочка должна истечь 20 февраля 2029 года.

Отказывая с сокращении отсрочки и снятии судимости, облсуд указал, что "дополнительное наказание, назначенное осужденной по приговору суда в настоящее время, не отбыто (не исполнено)".

Назад. 06 марта 2026
Суд отказался снять судимость с экс-следователя Веры Рабинович
