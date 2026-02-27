Елена Набатчикова: рост стоимости запчастей на китайские автомобили приводит к аномально низкой пролонгации полисов каско

27.02.2026 18:22 Читали 9

2025 год стал непростым для сегмента автострахования — после роста маржинальности в 2023–2024 гг. рынок столкнулся с заметным увеличением размера среднего убытка по каско. На этом фоне в 2026 году ожидается дальнейший рост стоимости страхования, а также увеличение спроса на программы с франшизой и ограниченным набором рисков. Об этом рассказала Елена Набатчикова, заместитель генерального директора по розничному страхованию Страхового Дома ВСК.

По словам Елены Набатчиковой, за последние годы страховщики уже несколько раз корректировали свои стратегии. В 2022 году автомобильный рынок столкнулся с серьёзным сокращением продаж, изменением структуры спроса и колебаниями ставок по автокредитам. Для компенсации роста размера средней выплаты страховщики были вынуждены повысить тарифы.

Спустя два года рынок адаптировался: компании наращивали прибыль и усиливали конкурентную борьбу, снижая премии по каско для увеличения доли рынка. Однако уже в 2025 году тенденция изменилась — средний размер убытков вновь начал расти.

За период с 2022 по 2025 год средняя выплата по каско на китайские автомобили увеличилась на 75%. Основная причина — существенный рост стоимости запчастей. Это напрямую отражается на цене полисов для конечного потребителя.

При этом значительная часть автовладельцев не готова оплачивать полное каско по новой стоимости. В результате растёт спрос на программы с франшизой и ограниченным покрытием.

"Покупая новый автомобиль, клиенты чаще оформляют полис каско с полным покрытием у дилера. Однако уже на второй год владения из-за высокой стоимости пролонгации около половины клиентов отказываются от страхования", — отметила Елена Набатчикова.

Уровень пролонгации каско первого года для европейских брендов составляет около 60% — это высокий показатель, отражающий устойчивую лояльность клиентов.

В то же время пролонгация каско на китайские автомобили держится на уровне около 25%, что является аномально низким значением для рынка.

В этих условиях ключевой задачей для страховщиков и дилеров становится удержание клиентской базы за счёт гибких решений и повышения качества сервиса.

Преимуществом ВСК является не только наличие адаптивных страховых программ, которые позволяют настраивать продукт под потребности конкретного клиента, но и высокий уровень клиентского сервиса и цифровизации.

"Для нас принципиально важно обеспечить прозрачность процесса урегулирования. Средний срок ремонта по каско сегодня составляет около 85 дней. Всё это время клиент должен понимать, на каком этапе находится его автомобиль. Мы заинтересованы в том, чтобы в мобильном приложении показывать статус ремонта и все этапы урегулирования. Такая открытость повышает доверие и напрямую влияет на уровень пролонгации", — подчеркнула Елена Набатчикова.