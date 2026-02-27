16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Компанию по разработке ИТ-решений Т1 Иннотех возглавил Андрей Гулидин

Генеральным директором Т1 Иннотех (входит в ИТ-холдинг Т1) — компании, занимающейся разработкой, поставкой и поддержкой ИТ-решений, назначен Андрей Гулидин, ранее — заместитель генерального директора Т1 Иннотех по развитию бизнеса.

Андрей обладает более чем 22-летним опытом работы в сфере разработки программного обеспечения. Прошел путь от инженера по тестированию ПО до руководящих позиций в ведущих отечественных ИТ-компаниях. На сегодняшний день в Т1 Иннотех работает свыше 16 000 сотрудников, представленных в более чем 170 городах Российской Федерации.

В период своей деятельности в качестве заместителя генерального директора по развитию бизнеса Т1 Иннотех Андрей Гулидин реализовал стратегию по формированию партнёрской сети, а также взаимодействию с ключевыми игроками финансового сектора страны. Под его руководством на рынок были выведены ряд продуктов, получивших признание в отрасли: комплексное решение для управления процессами финансовых организаций Финплатформа Т1, RWA-калькулятор для автоматизации расчета активов, взвешенных по уровню риска, платформа для управления рисками, контрольными процедурами и аудитом Оазис, сервис сравнительной аналитики по операционному риску ОРИКС.

Стратегия Т1 Иннотех остаётся неизменной: развитие продуктовой линейки, обеспечение высокого качества сервиса для действующих клиентов при оптимальной стоимости, а также масштабирование успешных решений на новые рынки.

"Современный этап развития ИТ-индустрии характеризуется повышенным вниманием со стороны клиентов к эффективности, надёжности и предсказуемости стоимости технологий. На этих принципах базируется наша работа. Российские компании завершают этап построения цифрового суверенитета. Т1 Иннотех стремится стать одним из лидеров в этой сфере, предлагая технологии, функционально и качественно соответствующие мировым стандартам. Работа ведётся на основе передовых архитектур и внедрения искусственного интеллекта", — комментирует Андрей Гулидин, генеральный директор Т1 Иннотех.

Т1 Иннотех — высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке, поставке и сопровождении ИТ-решений для крупнейших банков, страховых, лизинговых организаций и других участников финансового сектора. Компания предлагает комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, финтех-продукты, системы обработки больших данных, а также реализует проекты на заказ любой степени сложности. Продукты Т1 Иннотех способствуют цифровизации бизнеса и ускорению ИТ-трансформации за счёт гибкости, быстрой адаптации и соответствия международным стандартам.

Компанию по разработке ИТ-решений Т1 Иннотех возглавил Андрей Гулидин
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Новые идеи, добрые дела и блины: в Самаре состоялись заседание регионального представительства НСКВ и благотворительная акция

На площадке благотворительного фонда "Личное участие" прошла рабочая встреча регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Представители крупнейших компаний региона обсудили изменения в профильном законодательстве, наметили планы на год и провели совместную масленичную благотворительную акцию, собрав 200 продуктовых наборов для нуждающихся.

"Гордость" и любовь в Северной Осетии — 5 марта на Wink премьера комедийного сериала с кавказским колоритом

Премьера восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) состоится 5 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал производства "Студии Видеопрокат" Сергея Бондарчука при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии" снова про вечную тему любви, которой приходится преодолевать предрассудки и находить гармонию между традициями и правом на личный выбор. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Жительнице Самары вынесли приговор за то, что она избила чужой BMW детским самокатом

В мае в полицию обратился житель Волжского района, который сообщил, что неизвестная повредила BMW 320i, припаркованный возле дома на ул. Челышевской в Южном городе. Собственник автомобиля оценил причиненный ему ущерб в 355 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

