Облсуд пересмотрит вопрос о наказании экс-следователя Рабинович за взятку в 15 млн

27.02.2026 16:25 Читали 7

В Самарский областной суд поступил материал в порядке исполнения приговора для бывшего следователя ГСУ ГУ МВД по Самарской области Веры Рабинович. Информация отображена в картотеке инстанции.

Напомним, экс-начальницу контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веру Рабинович и ее предполагаемых посредников задержали в середине декабря 2018 г. сотрудники ФСБ. По версии следствия, полковник договорилась с предпринимателем Зелимханом Темирхановым о взятке 15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела, возбужденного по его заявлению в отношении бенефициара группы "Реметалл" Андрея Кичаева.

Уголовное дело возбудили по статье о взяточничестве. Защита Рабинович пыталась добиться переквалификации на более мягкую статью о мошенничестве, утверждая, что женщина не могла выполнить взятых на себя обязательств. Якобы взяткодатель заблуждался насчет возможностей Рабинович, а она его не разубедила. 11 августа 2020 г. Октябрьский райсуд признал Рабинович виновной и приговорил к восьми годам колонии общего режима, лишил звания полковника и права занимать должности в госструктурах в течение пяти лет. Посредники - Жанна Назарова и Виталий Прокофьев - получили семь лет колонии общего режима и четыре года колонии строгого режима, соответственно. 11 февраля 2021 г. Самарский облсуд оставил в силе решение Октябрьского райсуда. Шестой кассационный суд также отказал в удовлетворении кассационных жалоб.

По данным облсуда, у Рабинович была отсрочка в исполнении наказания до достижения ребенком 14 лет. Недавно уголовно-исполнительная инспекция вышла в суд с представлением о сокращении срока отсрочки со снятием судимости. Но Самарский районный суд в этом отказал. Решение захотели обжаловать в вышестоящей инстанции. В результате заседание назначили на 5 марта в 10:40.