Тольяттинец пытается отсудить более 40 млн рублей за два "бракованных" Mercedes

Тольяттинец Даниил Пыну четвертый год судится с АО "Мерседес-Бенц РУС", пытаясь вернуть два автомобиля Mercedes, как бракованные, и взыскать десятки миллионов рублей. Дела рассматриваются с августа 2022 года.

Оба дела слушались в Автозаводском районном суде Тольятти. Пока в опубликованных материалах наиболее полно раскрыты подробности по первому из них, дошедшему до кассации.

Даниил Пыну в сентябре 2020 г. приобрел черный Mercedes-Benz 400 d 4MATIC 2020 года выпуска у ООО "Дженерал Сервис", которое принадлежит его отцу, предпринимателю Реджепу Пыну. Изначально авто приобреталось в дилерском центре Mercedes-Benz ООО "Центр-КАМА" в Набережных Челнах за 7,8 млн рублей.

Уже летом 2021 г. в "Центр-КАМА" на автомобиле по гарантии были заменены задние фары, а при последующей эксплуатации у машины были выявлены недостатки в виде потери тяги и мощности двигателя, невключения турбокомпрессора, "тугой педали тормоза", постороннего предмета в задней фаре и неисправности датчика дождя.

В попытке устранить неисправности Пыну-младший летом 2022 г. обратился к тольяттинскому дилеру Mercedes-Benz ООО "Влако-Сервис", ссылаясь на то, что в таком состоянии авто не может безопасно доехать до Набережных Челнов. Однако ему было отказано со ссылкой на то, что "автомобили с не истекшим сроком гарантии дилерский центр не принимает для проведения каких-либо работ, поскольку в настоящее время у дилеров отсутствуют комплектующие для их проведения".

Пыну направил претензию представителю Mercedes-Benz в России АО "Мерседес-Бенц РУС", которое также является и производителем автомобиля. В компании сослались на имеющиеся сложности в логистических цепочках поставок запасных частей и подтвердили факт неправомерности отказа ООО "Влако-Сервис" в приеме автомобиля на СТО для проведения диагностических работ. Впрочем, в "Мерседес-Бенц РУС" посетовали при этом, что "Влако-Сервис" является отдельным юридическим лицом и обязать его выполнять те или иные действия нет возможности.

Тольяттинцу предложили обратиться на любую другую авторизованную СТО Mercedes-Benz, добавив, что ни один из дилеров не может предоставить потребителю гарантийное обслуживание.

В итоге Пыну был вынужден заказать независимую экспертизу в НИЦ "Экспертные технологии". Экспертом было установлено, что присутствуют производственные дефекты. На момент проведения исследования рекомендованная розничная стоимость нового Mercedes Benz 400 d 4MATIC составляла 28,8 млн рублей.

Уже с заключением эксперта Пыну обратился к "Мерседес-Бенц РУС" с претензией, в которой требовал вернуть уплаченные за товар деньги. В компании ответили отказом и сослались на обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств. Вероятно, имелась в виду пандемия коронавируса.

В августе 2022 г. тольяттинец обратился в суд Автозаводского района с иском, в котором просил суд обязать компанию "Мерседес-Бенц РУС" принять некачественный автомобиль и взыскать с нее 56 млн рублей. Сумма сложилась из 7,8 млн руб., за которые приобреталась машина, 11,7 млн разницы между стоимостью покупки и розничной ценой нового аналогичного автомобиля, 36,2 млн неустойки за 464 дня, которые истец не мог пользоваться автомобилем, а также 200 тыс. компенсации морального вреда.

Суд назначил судебную экспертизу, и та подтвердила производственный характер недостатков. В итоге в октябре 2023 г. требования Пыну были удовлетворены, за исключением размеров компенсации морального вреда и неустойки. Моральный вред оценили в 5 тыс. рублей. При расчете же неустойки был учтен период моратория, связанного с распространением COVID-19, также она была признана явно несоразмерной и уменьшена до 300 тыс. рублей.

Всего истцу присудили 20,2 млн руб., а также неустойку в размере 1% от стоимости автомобиля — 195 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Решение устояло в апелляции, однако в июне 2024 г. Шестой кассационный суд общей юрисдикции вернул дело на новое рассмотрение в апелляционной инстанции. Кассация указала на нарушения норм права, в частности, возникли вопросы к экспертизам. С июля 2024 г. дело рассматривается заново в Самарском областном суде, однако производство по нему несколько раз приостанавливалось — в последний раз 19 февраля 2026 года.

В июне 2023 г. Пыну подал новый иск. В нем речь шла уже об автомобиле Mercedes-Benz GLE 300 D 4MATIC 2021 года выпуска, который он покупал также у компании отца за 6,5 млн рублей. Мужчине с помощью той же экспертной организации удалось доказать, что в автомобиле неисправен турбокомпрессор. На этот раз Даниилу Пыну присудили 21 млн рублей. Правильность этого решения сейчас рассматривает областной суд.