16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИТ-холдинг Т1: без сильных ИБ-команд компании рискуют "застыть" в развитии

Читали 10

Российский бизнес сегодня сталкивается с ростом киберугроз: атаки становятся сложнее, злоумышленники используют искусственный интеллект, а требования к устойчивости инфраструктуры усиливаются. Ключевым ограничением в этой ситуации становятся не технологии, а дефицит квалифицированных специалистов, заявила заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинга Т1 Екатерина Колесникова на Уральском форуме Банка России "Кибербезопасность в финансах".

По оценкам экспертов, в 2025 году количество кибератак в России выросло почти вдвое, а в 2026-м может увеличиться еще на треть. На этом фоне российский рынок информационной безопасности, по данным исследования Т1, вырастет на 12%.

В условиях роста киберугроз компаниям важно не только искать специалистов на рынке, но и системно развивать их внутри. В Т1 в 2025 году 80% вакансий senior+ были закрыты внутренним наймом — благодаря экосистеме карьерного развития с возможностью ротаций и планирования профессионального роста. Такой подход позволяет формировать квалифицированные ИТ и ИБ-команды с учетом специфики проектов, удерживать ключевых специалистов и снижать затраты на подбор, обеспечивая преемственность экспертизы и устойчивость критически важных систем.

"Чем глубже технологии проникают в бизнес-процессы, тем выше становятся киберриски. Нейросети уже используются злоумышленниками для автоматизации атак и обхода защитных механизмов. Чтобы оставаться на шаг впереди, ИБ-командам необходимо осваивать инструменты искусственного интеллекта — понимать принципы их работы и применять их для выявления угроз и превентивной защиты", — подчеркнула Екатерина Колесникова.

Еще одним обязательным условием для работы в ИТ и ИБ становится непрерывное обучение. По данным Т1, уже к 2030 году не менее 80% программистов потребуется переподготовка в области работы с ИИ. Умение применять искусственный интеллект в своей профессии в ближайшие годы станет базовым навыком для ИТ-специалиста.

Чтобы формировать сильные команды, компании должны системно развивать экспертизу своих сотрудников. Например, в Т1 специалисты проходят курсы по безопасной разработке. Внутри холдинга развивается сообщество Security сhampions, которое помогает внедрять лучшие практики ИБ на ранних этапах разработки и выстраивать взаимодействие между командами. Сейчас таких специалистов в компании 260, а к 2026 году их число планируется увеличить до тысячи.

"Рынок труда одновременно переживает структурный дефицит и изменение требований к компетенциям. Сократилось количество вакансий, но вырос спрос на senior- и middle- специалистов. Компании, образовательные организации и государство уже начали синхронно перестраивать подходы к подготовке кадров. Без такого тесного взаимодействия преодолеть текущий разрыв между навыками студентов и требованиями рынка невозможно", — отметила Екатерина Колесникова.

В Т1 системно работают в этом направлении. Холдинг сотрудничает с ведущими вузами страны и развивает образовательные программы в рамках федеральных проектов "Топ-ИИ" и "Топ-ИТ", ориентированных на подготовку специалистов по востребованным направлениям — от ИИ до разработки корпоративных ИТ-систем.

Версия для печати

Новости

Назад. 25 февраля 2026
ИТ-холдинг Т1: без сильных ИБ-команд компании рискуют "застыть" в развитии
Март ломает кости — аналитики ВСК прогнозируют пик травм россиян этой весной

В России и мире

Новые идеи, добрые дела и блины: в Самаре состоялись заседание регионального представительства НСКВ и благотворительная акция

На площадке благотворительного фонда "Личное участие" прошла рабочая встреча регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Представители крупнейших компаний региона обсудили изменения в профильном законодательстве, наметили планы на год и провели совместную масленичную благотворительную акцию, собрав 200 продуктовых наборов для нуждающихся.

Кирилл Пшинник: "Искусственный интеллект становится великим уравнителем в возможностях"

Генеральный директор университета "Зерокодер" и автор научно-популярной книги "Искусственный интеллект: путь к новому миру" Кирилл Пшинник рассказал Волга Ньюс, почему работа с нейросетями становится обязательным навыком на рынке труда, можно ли доверять ИИ и как он сегодня помогает в оптимизации бизнес-процессов.

Культура и стиль

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Люди

Жительнице Самары вынесли приговор за то, что она избила чужой BMW детским самокатом

В мае в полицию обратился житель Волжского района, который сообщил, что неизвестная повредила BMW 320i, припаркованный возле дома на ул. Челышевской в Южном городе. Собственник автомобиля оценил причиненный ему ущерб в 355 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Бренд-шеф Рудольф Григорян: "Важна не только душа блюда, но и его внешний вид, через который она выражается…"

Хотя Рудольф Григорян — достаточно молодой бренд-шеф, под его патронажем находятся уже восемь самарских заведений общепита, кроме того, он работает в разных проектах и ведет собственную группу в соцсетях с тысячами подписчиков. Казалось бы, ещё недавно Рудольф помогал брату с заготовками в кафе, а сегодня его суперэкспериментальное меню привлекает гостей в панорамное кафе Roof, сеть здорового питания "Сок баланс" и ресторан на горнолыжном комплексе.

Кошелек

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она