Март ломает кости — аналитики ВСК прогнозируют пик травм россиян этой весной

25.02.2026 14:31 Читали 5

Удмуртия остается одним из самых травмоопасных регионов страны после Москвы — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК, проанализировав обращения по страхованию от несчастных случаев по итогам 2025 года. Пик травматизма приходится на весну.

По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП-5 регионов по количеству обращений из-за несчастных случаев в 2025 году вошли:

Москва — 29% происшествий Удмуртия — 8% Кировская область — 5,5% Башкортостан — 5% Санкт-Петербург — 4%

Наиболее травмоопасными месяцами для россиян являются март (9% обращений), апрель (9%) и сентябрь (8,8%). В результате несчастных случаев россияне чаще всего получают незначительные травмы, которые приводят к временной нетрудоспособности — 98% страховых событий. Остальное — случаи, требующие госпитализации или проведения операций.

Около 36% несчастных случаев фиксируется во время занятий спортом — тренировок, соревнований, активных игр. Травмы в быту россияне получают значительно реже — на них приходится до 3% происшествий.

Примерно 0,5% обращений в 2025 году приходилось на нестандартные ЧП — рекордсмены по таким происшествиям Нижний Новгород и Владивосток. Среди них ранение блендером во время приготовления еды (1 случай в Томске), повреждение болгаркой во время ремонтных работ (2 случая — в Томске и Нижнем Новгороде), рассечение бедра пилой (1 случай в Кургане), защемление пальцев в двери лифта (1 случай — в Нижнем Новгороде), повреждение ноги веткой во время прогулки по кладбищу (1 случай — во Владивостоке), падение лицом на кафель из-за потери сознания после сдачи крови (1 случай — во Владивостоке).