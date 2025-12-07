16+
Cloud Advisor стал доступен для пользователей Т1 Облако

Cloud Advisor стал доступен для пользователей Т1 Облако

Пользователи Т1 Облако получили возможность использовать Cloud Advisor для повышения безопасности, инвентаризации ресурсов и оптимизации расходов.

Облачные технологии обеспечивают бизнесу беспрецедентную гибкость и скорость, становясь ключевым конкурентным преимуществом. Однако эта динамичная среда обладает спецификой, в том числе с точки зрения информационной безопасности. Традиционные решения её не учитывают: они не обеспечивают полного покрытия компонентов инфраструктуры облачных информационных систем и не принимают во внимание специфических облачных угроз, таких как ошибки в конфигурации облака и настройках управления доступом (IAM). По данным Cloud Security Alliance, на эти факторы приходится большинство успешных взломов и утечек данных.

Cloud Advisor создан для решения именно этих задач. Продукт осуществляет автоматизированную проверку облачной инфраструктуры на соответствие политикам безопасности. Он выявляет риски и даёт инструкции по их устранению, помогая предотвращать потенциальные угрозы.

Параллельно Cloud Advisor повышает операционную эффективность. Он предоставляет полную и актуальную информацию обо всех ресурсах в публичном облаке, обеспечивая прозрачность инфраструктуры и исключая "слепые зоны". На основе анализа использования ресурсов продукт формирует рекомендации по их оптимизации, помогая сокращать расходы без ущерба для производительности.

"Запуск модуля CSPM — это важный этап в развитии экосистемы безопасности Т1 Облако. Сегодня надежная и эффективная ИТ-инфраструктура является фундаментом успешного бизнеса, поэтому мы видим нашу задачу в том, чтобы предоставлять клиентам передовые инструменты по ее оптимальной и безопасной настройке, харденингу и управлению. Платформа Cloud Advisor позволит пользователям усилить прозрачность и эффективность использования облачных ресурсов, а также повысить защищенность своих данных — и станет неизменным помощником в сопровождении работы облака", — отметил Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Облако и Т1 Интеграция.

Полное подключение решения и получение первых отчетов занимает менее получаса, без необходимости установки дополнительных компонентов. Сервис также позволяет настроить автоматические оповещения для ИТ- и ИБ-команд при обнаружении рисков или изменении конфигурации.

"Cloud Advisor помогает пользователям не только повысить уровень безопасности, но и получить полный контроль над специфичной динамической облачной средой, — подчеркнул Михаил Захряпин, генеральный директор Cloud Advisor. — Вы получаете единую картину по всем ресурсам, что упрощает управление инфраструктурой и позволяет эффективнее использовать публичное облако".

Группа ПСБ рассматривает возможность поддержки проектов частной космонавтики

Группа ПСБ совместно с Национальной технологической инициативой рассматривает возможность поддержки проектов из области частной космонавтики, рассказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая на экспертной сессии "Синергия для космоса: новые модели взаимодействия российского бизнеса, государства и стран БРИКС+" в рамках ХII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Выше гор — только любовь: завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Актрис", "Балета" и "Психа"

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Ольга Доронина: "Баланс — это командная работа, а вождение — свобода"

Как успешной женщине-руководителю удается совмещать руководство одной из топовых автошкол Самары, активную общественную деятельность и жизнь многодетной матери? Секрет Ольги Дорониной, генерального директора автошколы СОУК, кроется не в суперспособностях, а в грамотном планировании, поддержке семьи и философии осознанного присутствия. В эксклюзивном интервью она рассказала о том, почему гибридный формат работы не отменяет важности живого общения, как семейные поездки на машине становятся лучшей терапией, и почему в основе ее стиля руководства лежит не жесткость, а искренняя любовь к своему делу.

Тартарус ждет: стартует открытое бета-тестирование шутера PIONER на "Играх Ростелеком"

Пользователям платформы "Игры Ростелеком" с 4 по 9 декабря доступно финальное открытое бета-тестирование шутера PIONER (18+). Действие разворачивается на постапокалиптическом острове Тартарус, игра побуждает игроков исследовать, разрабатывать стратегии и выживать в мире, где от их выбора многое зависит. На этапе тестирования игроки смогут опробовать новые механики и получить уникальные игровые бонусы. Премьера шутера, разрабатываемого российской студией GFAGames, состоится эксклюзивно на платформе "Игры Ростелеком" 16 декабря.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

