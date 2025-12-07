Cloud Advisor стал доступен для пользователей Т1 Облако

07.12.2025 11:20 Читали 6

Пользователи Т1 Облако получили возможность использовать Cloud Advisor для повышения безопасности, инвентаризации ресурсов и оптимизации расходов.

Облачные технологии обеспечивают бизнесу беспрецедентную гибкость и скорость, становясь ключевым конкурентным преимуществом. Однако эта динамичная среда обладает спецификой, в том числе с точки зрения информационной безопасности. Традиционные решения её не учитывают: они не обеспечивают полного покрытия компонентов инфраструктуры облачных информационных систем и не принимают во внимание специфических облачных угроз, таких как ошибки в конфигурации облака и настройках управления доступом (IAM). По данным Cloud Security Alliance, на эти факторы приходится большинство успешных взломов и утечек данных.

Cloud Advisor создан для решения именно этих задач. Продукт осуществляет автоматизированную проверку облачной инфраструктуры на соответствие политикам безопасности. Он выявляет риски и даёт инструкции по их устранению, помогая предотвращать потенциальные угрозы.

Параллельно Cloud Advisor повышает операционную эффективность. Он предоставляет полную и актуальную информацию обо всех ресурсах в публичном облаке, обеспечивая прозрачность инфраструктуры и исключая "слепые зоны". На основе анализа использования ресурсов продукт формирует рекомендации по их оптимизации, помогая сокращать расходы без ущерба для производительности.

"Запуск модуля CSPM — это важный этап в развитии экосистемы безопасности Т1 Облако. Сегодня надежная и эффективная ИТ-инфраструктура является фундаментом успешного бизнеса, поэтому мы видим нашу задачу в том, чтобы предоставлять клиентам передовые инструменты по ее оптимальной и безопасной настройке, харденингу и управлению. Платформа Cloud Advisor позволит пользователям усилить прозрачность и эффективность использования облачных ресурсов, а также повысить защищенность своих данных — и станет неизменным помощником в сопровождении работы облака", — отметил Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Облако и Т1 Интеграция.

Полное подключение решения и получение первых отчетов занимает менее получаса, без необходимости установки дополнительных компонентов. Сервис также позволяет настроить автоматические оповещения для ИТ- и ИБ-команд при обнаружении рисков или изменении конфигурации.

"Cloud Advisor помогает пользователям не только повысить уровень безопасности, но и получить полный контроль над специфичной динамической облачной средой, — подчеркнул Михаил Захряпин, генеральный директор Cloud Advisor. — Вы получаете единую картину по всем ресурсам, что упрощает управление инфраструктурой и позволяет эффективнее использовать публичное облако".