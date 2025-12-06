ИТ-холдинг Т1: ИТ-рынок в России вырастет на 3% в 2025 году и на 10% — в 2026-м

06.12.2025 10:45 Читали 16

В 2025 году российский ИТ-рынок заметно охладился после бурных 2023–2024 годов. Завершив срочные замены иностранного ПО и оборудования, компании стремятся упорядочить архитектуру и стандартизировать интеграции. Одновременно они повышают зрелость эксплуатации внедренных систем и решений. По данным исследования ИТ-холдинга Т1 "ИТ-рынок в России 2025-2026: импульсы, энергия и потенциал"*, итоговый рост рынка в 2025 году составит около 3%, а в 2026-м может вырасти примерно до 10% год к году за счет тиражируемых платформенных решений и управляемых сервисов.

После избыточного спроса на ИТ-оборудование 2023–2024 годов в 2025 году ожидается спад примерно на 10%. Однако уже в 2026 году прогнозируется разворот и до 8% роста. Баланс сил смещается в сторону отечественного производства, тогда как импортные поставки в среднем стагнируют или сокращаются. На кривую спроса всё сильнее влияет ИИ: потребность в высокоплотных стойках, GPU-серверах, быстрой сети и скоростных СХД формирует "ниши ускоренного спроса".

Сегмент ПО и ИТ-сервисов выступает одним из основных драйверов ИТ-рынка. В 2025 году прирост оценивается в 4%, а в 2026-м он может достигнуть 9%. С 2026 года прогнозируется ускорение роста сегмента за счет стандартизации внедрений, повышения зрелости существующих решений, перехода к управляемым облачным сервисам и "операционализации" ИИ. При этом фокус внедрения ПО смещается: ИТ-компании переходят от простого импортозамещения к созданию дополнительной бизнес-ценности для заказчиков.

Приоритет среди компаний, являющихся конечными потребителями ИТ, переходит к ПО, облакам и сопровождению: донаращиваются функции в прикладных контурах, настраиваются конвейеры разработки и мониторинга, растет роль управления данными. Спрос активнее всего формируется за счет прикладного ПО (автоматизация фронт- и бэк-офиса, отраслевые ПАК), архитектурных решений безопасности (Zero Trust, мониторинг, управление уязвимостями) и облачных платформ. Последние также стимулируют потребление управляемых баз данных, очередей и стриминга. Высокое внимание компании уделяют и ИИ, который выходит из стадии пилотных проектов и внедряется в реальные производственные процессы.

Новая тенденция — экспорт российских технологий. По данным исследования Т1, в 2025 году отечественные ИТ-компании начали получать реальные доходы за рубежом, прежде всего в сегменте бизнес-приложений. Самые перспективные регионы — страны СНГ и Юго-Восточной Азии: там востребованы российские бизнес-приложения, которые часто оказываются технологичнее и удобнее некоторых западных аналогов, основанных на устаревших архитектурах. Выход на рынки требует инвестиций и опыта, но именно компании, готовые вкладываться в экспорт, способны укрепить позиции и в России — за счет внешней выручки.

"Последние два года были временем быстрых решений, когда главным было закрыть критичные потребности и обеспечить непрерывность процессов. Сегодня же компании делают ставку на устойчивые, тиражируемые архитектурные решения. Мы видим, что клиенты переходят от фрагментарных закупок к долгосрочным программам развития ИТ-инфраструктуры, где ключевую роль играют платформенность, управляемые сервисы, безопасность и производственное внедрение ИИ. Появляется запрос на сервисную модель поддержки, на стандартизированные методологии и на реальные показатели эффективности. Для ИТ-компаний это означает переход от разовых проектов к партнерству с заказчиком, где важно не просто разработать продукт, а взять ответственность за весь его жизненный цикл: эксплуатацию, защиту данных, совершенствование функциональности, масштабирование и экспортный потенциал", — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

*Данный отчет носит исключительно информационный характер и содержит оценку состояния и динамики отечественного ИТ-рынка, основанную на публичной информации, данных авторитетных рыночных источников, данных собственного аналитического агентства и экспертизы ИТ-холдинга Т1, накопленной в течение 2025 года в ходе коммерческих и некоммерческих проектов по цифровизации в компаниях различных секторов российской экономики и зарубежных рынков. Выборка касается исключительно сегмента продажи ИТ-услуг, ПО и ИТ-оборудования для В2В-сегмента (не учитывает, малый и средний бизнес, а также компании, работающие в B2C сегменте).