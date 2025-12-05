НОТА обновила продукт "Модус.Взыскание"

Ключевым изменением стал переход продукта на модульную архитектуру на основе плагинов. Основным преимуществом такой технологии является возможность быстрой адаптации интерфейса и функционала под уникальные требования бизнеса, не затрагивая исходный код сервиса. Это ускоряет процесс внедрения новых функций при обновлении платформы и минимизирует затраты.
Обновление значительно упростило коммуникацию с регуляторными органами:
- Реализовано взаимодействие с Федеральной Службой Судебных Приставов, поддерживающее 30 типов обращений, включая запросы, жалобы, сообщения и доверенности.
- Добавлена возможность получить Электронную Исполнительную Надпись Нотариуса прямо в системе через интеграцию с Федеральной Нотариальной Палатой.
- Обеспечена интеграция с Федресурсом в части работы с коллекторскими агентствами.
Еще одно важное нововведение — интеграция с телефонией Naumen, включая CTI-панель для управления статусами и звонками. Для автоматических обзвонов реализован механизм с записью результатов и синхронизацией данных между системами.
"Мы постоянно развиваем систему, опираясь на обратную связь и успешные кейсы наших клиентов. Это позволяет нам делать продукт "Модус.Взыскание" еще более гибким и эффективным для бизнеса. Мы продолжим совершенствовать наш инструмент, опираясь на актуальные запросы рынка. В дальнейших планах — расширение перечня готовых интеграций и реализация в системе смежных бизнес-процессов, например, работы с непрофильными активами", — комментирует Сергей Ульянов, директор продукта Модус.Взыскание.