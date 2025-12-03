Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

"Выделенные полосы для движения общественного транспорта, безусловно, позволят увеличить среднюю скорость движения, повысят качество и уровень обслуживания пассажиров. Но внедрение таких полос, особенно на дорогах с незначительной шириной проезжей части, требует серьезного изучения, так как это повлияет на пропускную способность", - отметил Владимир Чичев.
По его словам, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области при участии администрации города формирует концепцию транспортного обслуживания. Прорабатывается и вопрос внедрения выделенных полос на ул. Гагарина, Московском шоссе, ул. Ново-Садовой.
На некоторых дорогах Самары уже есть выделенные полосы для движения автобусов, в том числе на дублерах Московского шоссе, на пр. Кирова и Зубчаниновском шоссе.
Также департамент прорабатывает вопрос обособления трамвайных рельс от общего транспортного потока.
"Это приведет к ускорению трамвайного движения до 30%, к стабилизации выполнения рейсов, к сокращению простоев из-за ДТП. Как результат, улучшится качество пассажирских перевозок городским наземным электрическим транспортом", - объяснил глава дептранса.