Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы" Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
Самара находится на пути развития транспортной системы. Какие проблемы предстоит преодолеть? Как продвигается модернизация общественного транспорта? Стоит ли ожидать повышения стоимости проезда? Какие развязки предлагается построить для решения проблемы пробок? Почему город решился на организацию платных парковок? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев.

"Выделенные полосы для движения общественного транспорта, безусловно, позволят увеличить среднюю скорость движения, повысят качество и уровень обслуживания пассажиров. Но внедрение таких полос, особенно на дорогах с незначительной шириной проезжей части, требует серьезного изучения, так как это повлияет на пропускную способность", - отметил Владимир Чичев.

По его словам, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области при участии администрации города формирует концепцию транспортного обслуживания. Прорабатывается и вопрос внедрения выделенных полос на ул. Гагарина, Московском шоссе, ул. Ново-Садовой.

На некоторых дорогах Самары уже есть выделенные полосы для движения автобусов, в том числе на дублерах Московского шоссе, на пр. Кирова и Зубчаниновском шоссе.

Также департамент прорабатывает вопрос обособления трамвайных рельс от общего транспортного потока.

"Это приведет к ускорению трамвайного движения до 30%, к стабилизации выполнения рейсов, к сокращению простоев из-за ДТП. Как результат, улучшится качество пассажирских перевозок городским наземным электрическим транспортом", - объяснил глава дептранса.

