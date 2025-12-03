Возобновлено судебное следствие о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева

03.12.2025 12:31 Читали 2

В понедельник, 1 декабря, в Промышленном районном суде Самары в рамках рассмотрения уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева и его водителя обвиняемые должны были выступить с последним словом, а суд - удалиться в совещательную комнату для постановления приговора. Об этом сообщили в райсуде.

Однако, как еще сообщили в суде, 28 ноября, после прений сторон потерпевший Матвеев обратился в общественную приемную Промышленного районного суда. В рамках настоящего уголовного дела он подал иск о взыскании с обвиняемых по делу компенсации морального вреда и материального ущерба, причиненного преступлением. Суд обязан принять иск потерпевшего, поскольку его подали до удаления в совещательную комнату. При этом УПК предусматривает право потерпевшего на обращение с исковыми требованиями к обвиняемым во время предварительного следствия и на стадии судебного следствия. Потерпевший Матвеев этим правом воспользовался лишь на стадии прений сторон. Таким образом, для разрешения вопроса о признании Михаила Матвеева гражданским истцом и выяснения позиции сторон по гражданскому иску суд вынужден возобновить судебное следствие с последующим отложением судебного заседания.

Напомним, вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове. По факту происшествия было возбуждено дело о хулиганстве. Впоследствии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия фигурантов на более тяжкую статью - покушение на убийство.

Обвиняемому Некрузу Бохирову вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), п. "б, д, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений"). Мурод Мусуров обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Несовершеннолетнему обвиняемому инкриминируют п. "а" ч. 1 и ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"), а также ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Сам Михаил Матвеев 28 ноября написал в своем телеграм-канале, что выступил в прениях.

"События происходили летом прошлого года в Самаре, когда я с водителем вмешался в избиение тремя мигрантами прохожего (в ходе задержания преступников водителю сломали ключицу, мне пробили голову).

Обвинение запросило для Некруза Бохирова 11 с половиной лет строгого режима, для Мурода Мусорова - девять с половиной лет строгого режима и для Арматура Б. - шесть с половиной лет колонии. Адвокаты обвиняемых попросили их оправдать, либо переквалифицировать обвинения в менее тяжкие (побои и т. п.)", - комментировал Михаил Матвеев.

Он рассказал также, что в своем выступлении отметил роль каждого обвиняемого, вытекающую из материалов дела, и попросил суд установить следующие сроки лишения свободы: Бахирову - 15 лет, Арматуру Б. - 10 лет, Мусурову - четыре года.