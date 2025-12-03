16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Возобновлено судебное следствие о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева

Читали 2

В понедельник, 1 декабря, в Промышленном районном суде Самары в рамках рассмотрения уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева и его водителя обвиняемые должны были выступить с последним словом, а суд - удалиться в совещательную комнату для постановления приговора. Об этом сообщили в райсуде.

Однако, как еще сообщили в суде, 28 ноября, после прений сторон потерпевший Матвеев обратился в общественную приемную Промышленного районного суда. В рамках настоящего уголовного дела он подал иск о взыскании с обвиняемых по делу компенсации морального вреда и материального ущерба, причиненного преступлением. Суд обязан принять иск потерпевшего, поскольку его подали до удаления в совещательную комнату. При этом УПК предусматривает право потерпевшего на обращение с исковыми требованиями к обвиняемым во время предварительного следствия и на стадии судебного следствия. Потерпевший Матвеев этим правом воспользовался лишь на стадии прений сторон. Таким образом, для разрешения вопроса о признании Михаила Матвеева гражданским истцом и выяснения позиции сторон по гражданскому иску суд вынужден возобновить судебное следствие с последующим отложением судебного заседания.

Напомним, вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове. По факту происшествия было возбуждено дело о хулиганстве. Впоследствии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия фигурантов на более тяжкую статью - покушение на убийство.

Обвиняемому Некрузу Бохирову вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), п. "б, д, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений"). Мурод Мусуров обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Несовершеннолетнему обвиняемому инкриминируют п. "а" ч. 1 и ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"), а также ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Сам Михаил Матвеев 28 ноября написал в своем телеграм-канале, что выступил в прениях.

"События происходили летом прошлого года в Самаре, когда я с водителем вмешался в избиение тремя мигрантами прохожего (в ходе задержания преступников водителю сломали ключицу, мне пробили голову).

Обвинение запросило для Некруза Бохирова 11 с половиной лет строгого режима, для Мурода Мусорова - девять с половиной лет строгого режима и для Арматура Б. - шесть с половиной лет колонии. Адвокаты обвиняемых попросили их оправдать, либо переквалифицировать обвинения в менее тяжкие (побои и т. п.)", - комментировал Михаил Матвеев.

Он рассказал также, что в своем выступлении отметил роль каждого обвиняемого, вытекающую из материалов дела, и попросил суд установить следующие сроки лишения свободы: Бахирову - 15 лет, Арматуру Б. - 10 лет, Мусурову - четыре года. 

Версия для печати

Новости

Назад. 03 декабря 2025
Возобновлено судебное следствие о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева
Т1 и МАИ выстраивают новую модель сотрудничества: от университетской науки — к рыночным технологиям
Водитель "девятки" сбил насмерть лося под Самарой
ИТ-холдинг Т1 провел первую Премию Т1, отметив лучшие цифровые проекты страны
Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

В России и мире

Тимур Осипов, Авито: "Российский рынок спецтехники переживает цифровую перестройку"

Отрасль спецтехники в России начала восстанавливаться — после масштабного падения спроса на 60% по сравнению с рекордным 2024 годом. О том, как реформируется рынок в соответствии с новой реальностью, о перспективах возвращения зарубежных брендов, влиянии на развитие отрасли таких факторов как цифровизация и автоматизация в интервью "Ведомости. Промышленность" рассказал директор направления "Спецтехника" в Авито Тимур Осипов.

Тысячи поводов для встречи: новый бренд "Игры Ростелеком" объединяет геймеров и разработчиков

"Игры Ростелеком" (18+) — это новая онлайн-платформа для геймеров, а также уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет <a href="https://igrovoy.rt.ru/" target="_blank">игровой маркетплейс</a> и <a href="https://partner.igrovoy.rt.ru/" target="_blank">лаунчер для партнеров из игровой индустрии</a>. Мощная цифровая и облачная инфраструктура "Ростелекома" гарантируют комфорт игрового процесса, а инновационные решения по кибербезопасности обеспечивают пользователям платформы защиту от мошенничества и безопасность покупок.

Культура и стиль

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Главное слово в каждой судьбе: "Ростелеком", "Литрес" и "Читай-город" назвали черты идеальной мамы

В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается в России 30 ноября, "Ростелеком", книжный сервис "Литрес" и федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" выяснили у пользователей, какими качествами, по их мнению, должна обладать идеальная мама. В опросе приняли участие более 800 респондентов.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

Он и она