Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Лада" обыграла "Сочи" - 5:3

Матчем с ХК "Сочи" тольяттинская "Лада" продолжала свою четырехматчевую выездную серию.

Хозяева открыли счет уже на второй минуте: Макс Эллис убежал в контратаку и броском в дальнюю "девятку" отправил шайбу в ворота "Лады". Тольяттинцев такой ход событий не обескуражил, и, постепенно, волжане прибрали инициативу в свои руки.

На 15-й минуте Артем Земченок дальним броском открыл счет своим шайбам за "Ладу". На 18-й минуте тольяттинцы реализовали удаление в составе южан (первое в матче) — Георгий Белоусов точной передачей нашел перед воротами Андрея Алтыбармакяна, который и вывел гостей вперед. Второй период начался с атаки хозяев и опасного момента у ворот "Лады", но, тольяттинцы после этого как по нотам разыграли шайбу в чужой зоне, и Райли Савчук забивал уже в пустые ворота.

На 23-й минуте Алтыбармакян завершил атаку, которую начал Алекс Коттон, а продолжил Никита Сетдиков. На 28-й минуте Никита Михайлов замкнул передачу Виктора Антипина. На 36-й минуте Эллис оформил дубль, сократив преимущество "Лады" до трех шайб. На 56-й минуте Сергей Попов броском с острого угла сократил счет.

Назад. 27 ноября 2025
В Москве обсудят, как вырастить ИТ-таланты и помочь им в самореализации
Четыре машины столкнулись на Ракитовском шоссе в Самаре
Жительницу Самарской области, зарубившую мужа топором, могут отправить на принудительное лечение
Над Самарской областью сбито 18 БПЛА
Тысячи поводов для встречи: новый бренд "Игры Ростелеком" объединяет геймеров и разработчиков

"Игры Ростелеком" (18+) — это новая онлайн-платформа для геймеров, а также уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет <a href="https://igrovoy.rt.ru/" target="_blank">игровой маркетплейс</a> и <a href="https://partner.igrovoy.rt.ru/" target="_blank">лаунчер для партнеров из игровой индустрии</a>. Мощная цифровая и облачная инфраструктура "Ростелекома" гарантируют комфорт игрового процесса, а инновационные решения по кибербезопасности обеспечивают пользователям платформы защиту от мошенничества и безопасность покупок.

Авито Работа: в Москве выбрали лучшего HR-специалиста транспорта России

В офисе Авито в Москве прошёл финал Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспортной отрасли, в котором приняли участие представители 17 компаний со всей страны. Конкурс стал крупнейшей отраслевой площадкой для оценки профессионального мастерства и обмена лучшими HR-практиками.

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Денис Евневич: "Корона из-за хвальбы на голове не выросла"

Денис Евневич — ведущий артист театра "Грань" в Новокуйбышевске и приглашенная звезда Самарского театра драмы, руководитель проекта "Мы-театр", педагог и счастливый семьянин. Его называют живой легендой Самарской сцены, но он впервые слышит о себе такое и спокойно относится как к "чрезмерной хвальбе", так и к критике. Он — перфекционист, редко бывающий доволен своей работой, и безумно самокритичный человек. Недавно ему официально присвоили звание заслуженного артиста Самарской области, подтвердив то, что зрители знали годами. В своем первом большом интервью после получения звания он рассказал о роли, которая перевернула его жизнь, о том, почему важно "играть" на сцене, а не сходить с ума от перевоплощения, и о том, где черпает силы для своего плотного графика.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

