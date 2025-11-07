16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре Владимиру Путину показали демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту

В четверг, 6 ноября, президент России Владимир Путин в Самаре выступил на пленарном заседании XIII международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Мероприятие прошло в спортивно-концертном комплексе "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" с участием профильных министров и глав спортивных ведомств.

Также в центральном событии деловой программы принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В этом году его тема - "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе".
Глава государства поприветствовал гостей и участников Международного форума, отметив Самару как один из самых красивых и самобытных городов Поволжья, знаменитый своими достижениями и традициями, в том числе спортивными. Многие атлеты, чьи имена вошли в летопись мирового спорта, - уроженцы Самарской земли.

Также было отмечено, что форум, ключевой площадкой которого стал стадион "Солидарность Самара Арена", принимавший матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, на протяжении многих лет объединяет единомышленников, людей, преданных спорту, его идеалам и ценностям.

"Эти качества, вашу готовность к сотрудничеству и диалогу, единство в достижении целей отражает и тема нынешнего форума - "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе", - заявил Владимир Путин. - Мы все хорошо сознаем важность спорта как универсального инструмента развития физического, творческого, духовного потенциала человека и понимаем, что справиться со многими вызовами современного мира можно лишь вместе".

Президент акцентировал, что Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур.

"Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций", - добавил он.

Владимир Путин выразил благодарность партнерам, принявшим взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России.

"Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место. Для России это не пустые слова. В ходе подготовки и проведения соревнований любого уровня мы всегда радушно принимали посланцев международных спортивных объединений, комитетов, федераций, создавали все условия для атлетов, которые в честной борьбе своим колоссальным трудом и талантом обретали право представлять свою родную страну. <…> Cпорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий", - подчеркнул президент России.

Глава государства отметил, что приоритетное внимание уделяется развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья. "Строим и крупные стадионы, спорткомплексы, и небольшие, для ежедневных занятий объекты в школах, вузах, парках, дворах. В России более 370 тысяч спортивных сооружений, и останавливаться на этом мы не собираемся, не планируем. Будем идти вперед", - заявил президент страны.

Отдельно Владимир Путин отметил возрастающее влияние современных информационных технологий на развитие спорта, включая популяризацию новых дисциплин, таких как фиджитал и киберспорт, где Россия также ведет активную работу и готова делиться накопленным опытом. Приоритетной задачей остается вовлечение в спорт детей и подростков. "Ценности и ориентиры, заложенные в человека в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь, а спорт и физическая культура - это всегда путь к успеху", - констатировал глава государства.

По завершениеы пленарного заседания Владимир Путин ознакомился с презентацией строящегося в Самаре демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту. Создание данного объекта реализуется во исполнение поручения Главы государства по итогам предыдущего заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. На площадке центра будет представлено более 30 различных адаптивных дисциплин, что позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом большее число лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Пояснения были даны президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым и председателем Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое Отечество" Екатериной Лещинской.

