"Отмены не будет": министр спорта РФ на самарском спортивном форуме высказался о будущем FanID

У Минспорта России нет планов по отмене паспорта болельщика FanID. Об этом глава ведомства Михаил Дегтярев сообщил в среду, 5 ноября, на полях международного форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Самаре.

"Никакой отмены FanID не будет. Решение принято в целях безопасности, и оно будет только укрепляться и расширяться на новые матчи, стадионы, чемпионаты и кубки. Другого не будет, поэтому дискуссию можно оставить. Все больше любителей футбола у нас оформляют карты болельщика. На сегодня их выдано более трех миллионов", - пояснил по видеосвязи во время обсуждения стратегии Российской футбольной премьер-лиги Михаил Дегтярев.

Он также добавил, что у него на смартфоне тоже есть приложение болельщика. По словам министра, оформить FanID сегодня очень просто и быстро, например, в МФЦ это занимает примерно две минуты.

