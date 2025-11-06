В Самарской области частично запретили движение лодок по Волге и еще двум рекам

06.11.2025 13:31 Читали 62

В Самарской области утвердили правила пользования маломерными судами на водных объектах. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Федорищев.

Согласно документу, плавание и нахождение маломерных судов запрещается:

у правого (южного) берега Усольского залива Куйбышевского водохранилища;

у плотины Жигулевской ГЭС на 1 км выше плотины и 2 км ниже плотины;

на участке вдоль левого берега Куйбышевского водохранилища

в районе шлюза № 21 Жигулевского гидроузла;

вдоль правого берега реки Самары от железнодорожного моста до устья реки Самары;

вдоль левого берега Саратовского водохранилища от села Студеный (от Студеного оврага) до истока реки Кривуши;

вдоль правого берега реки Самары от устья до железнодорожного моста (за исключением акватории Новой Гавани и Старой Гавани);

на акватории и по судоходному подходному каналу порта Сызрань;

на внутренней акватории Муравьиных островов в Тольятти;

на акватории Сызранского железнодорожного моста на расстоянии менее 100 метров от границ сооружения, за исключением движения по реке Волге под несудоходными пролетами № 1 или № 9;

на акватории реки Татьянки в подпоре Саратовского водохранилища, расположенной в границах Самары.

Исключения распространяются на маломерные служб госнадзора, аварийно-спасательных служб, органов внутренних дел и народных дружин. Также по реке Татьянке могут передвигаться лодки без моторов.

"На Куйбышевском водохранилище движение маломерных судов осуществляется вдоль обоих берегов на расстояние не более 1 км, на реке Самаре (от устья до железнодорожного моста) - вдоль левого берега, на акватории Саратовского водохранилища (от Студеного оврага до истока реки Кривуши) - за правой кромкой судового хода реки Волги", - следует из документа.

Подход к левому берегу Волги в Самаре для погрузки (выгрузки) грузов, посадки (высадки) людей с пересечением судового хода разрешен в следующих местах:

в районе причала "Барбошина поляна";

в районе спуска улицы Советской Армии;

в районе спуска улицы Лейтенанта Шмидта;

от устья реки Самары до выхода из протоки Сухая Самарка (у ухвостья острова Коровий).

Посмотреть точные координаты и ознакомиться со всеми правилами можно здесь.