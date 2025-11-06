16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На Ново-Садовой вновь перекроют движение трамваев для замены рельсов

Для проведения капитального ремонта трамвайных путей на ул. Ново-Садовой потребуется перекрытие движения составов. Об этом говорится в документации торгов, которые проводит МП "ТТУ".

Трамвайно-троллейбусное управление выбирает подрядчиков на капремонт трамвайных путей на двух участках ул. Ново-Садовой. Износ рельс там составляет более 75%. Плюс существует проблема отсутствия водоотвода.

МП "ТТУ" опубликовало несколько лотов на госзакупках, связанных с поиском подрядчиков на ремонт трамвайных путей в городе. Суммарная стоимость четырех лотов превышает 737,8 млн рублей. Работы должны провести до конца октября 2026 года.

За капремонт первого участка - от ул. Ново-Вокзальная до разворотного кольца около завода им. Тарасова - предприятие готово заплатить 238,15 млн рублей. Проект предусматривает замену рельсов, устройство дренажа трамвайных путей и покрытия из плит на пересечениях с дублером Ново-Садовой и в районе дома №317а по Ново-Садовой.

Судя по информации, изложенной в документации, работы на данном участке планируется производить "в условиях движения трамваев и с предоставлением "окон" без значительных перерывов в движении".

Стоимость контракта на капитальный ремонт путей на участке Ново-Садовой от завода им. Тарасова до ул. Гастелло установили в размере 245,9 млн рублей. Проект предусматривает замену рельс, устройство дренажа трамвайных путей и новой контактной сети, а также монтаж покрытия из плит на пересечениях с дублером Ново-Садовой, с ул. Советской Армии и с ул. 22-го Партсъезда. Работы планируется выполнять с закрытием движения составов.

Подрядчиков планируется выбрать в середине ноября 2025 года, а с работой они должны справиться до 31 октября 2026 года.

В 2024 году аналогичные работы проводили на участке Ново-Садовой между Ново-Вокзальной и проспектом Кирова. Работы заняли четыре месяца. В течение всего этого времени движение трамваев по ул. Ново-Садовой не осуществлялось. Чтобы компенсировать их отсутствие, власти запускали бесплатные автобусы.

