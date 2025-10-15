16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Работа: спрос на сотрудников такси вырос на 17%, а зарплаты — на 12%

Читали 17

В крупнейших городах России продолжается рост доходов, предлагаемых специалистам в сфере транспорта и логистики. Этот прирост в сегменте связан с развитием онлайн-сервисов перевозок, усилением конкуренции за водителей и технологической трансформацией процессов найма. Согласно данным "Авито Работы", количество вакансий в категории "Такси, транспорт, логистика" по итогам третьего квартала 2025 года выросло на 17% год к году, но помимо спроса растет и средняя предлагаемая заработная плата специалистов, она стала от 93 000 руб/мес — на 12% выше, чем годом ранее.

На конференции TAXI 2025, прошедшей 9–10 октября в Москве, Павел Шеперкин, руководитель направления по развитию бизнеса категории "Такси, транспорт и логистика" Авито Работы, принял участие в дискуссии о трансформации рынка труда и роли технологий в массовом найме. Эксперты обсудили, как автоматизация и искусственный интеллект помогают работодателям эффективнее находить сотрудников и повышают качество взаимодействия с кандидатами в сфере транспорта.

Эксперты платформы отмечают, что ключевую роль в автоматизации коммуникации с кандидатами играют чат-боты. Они автоматически обрабатывают обращения из всех источников, выявляют заинтересованных соискателей и проводят их через весь путь — от первичного скрининга до онбординга. Это позволяет компаниям стабилизировать скорость ответов, уменьшить ручную нагрузку на HR-команды и повысить качество найма.

По данным Авито Работы, конкуренция за водителей и курьеров усиливается: работодатели стремятся сокращать сроки найма и делать процесс взаимодействия с кандидатами быстрым и прозрачным. Уже сегодня в категории "Такси, транспорт и логистика" среднее время отклика работодателя на запрос кандидата составляет менее одного часа, а 69% соискателей выбирают формат переписки вместо звонков, считая его удобнее и эффективнее.

Авито Работа активно развивает инструменты, упрощающие найм для работодателей и кандидатов. Так, благодаря технологии "резюме в один клик", ежедневно создаётся до 26 тыс. новых резюме. Если соискатель откликается без резюме, система автоматически формирует профиль и предлагает дополнить недостающие данные через чат-бот. В результате информативность откликов выросла вдвое, а доля откликов с резюме увеличилась на 50%.

Более того ключевую роль в процессе трудоустройства занимает искусственный интеллект: 19% соискателей уже используют искусственный интеллект при создании резюме, а 70% отмечают, что это повысило их шансы на трудоустройство. На стороне работодателей применение ИИ сокращает сроки найма и увеличивает конверсию откликов в закрытые вакансии.

Использование ИИ в коммуникации также воспринимается позитивно: 75% кандидатов готовы пройти собеседование с участием ИИ-инструмента, 69% отмечают рост скорости ответов, 49% — удобство, а 28% — объективность оценки. Экспериментальные данные показывают, что благодаря применению ИИ количество успешных выходов на работу увеличивается на 18%, а 78% кандидатов при выборе предпочитают интервью с AI-рекрутером.

"Сегодня рынок труда в транспорте переживает масштабную технологическую трансформацию. В отрасли такси спрос на сотрудников растёт особенно быстро — за год количество вакансий увеличилось на 17%, и работодатели всё активнее используют технологии ИИ, чтобы нанимать быстрее и качественнее. Массовый наём перестаёт быть ручным процессом: компании внедряют инструменты искусственного интеллекта, автоматические сценарии коммуникации и системы предиктивного подбора. Всё это позволяет закрывать вакансии быстрее и качественнее, снижая издержки и повышая лояльность кандидатов. Авито Работа выступает технологическим партнёром этих изменений, предлагая решения, которые позволяют работодателям сфокусироваться не на рутине, а на стратегии", — отметил Павел Шеперкин, руководитель направления по развитию бизнеса категории "Такси, транспорт и логистика" Авито Работы.

Версия для печати

Новости

Назад. 15 октября 2025
Авито Работа: спрос на сотрудников такси вырос на 17%, а зарплаты — на 12%
Платформа DION запускает Диск со встроенной DLP-защитой

В России и мире

Умное решение: "Ростелеком" внедрил систему автоматизированного учета для "Вайнах телеком"

"Ростелеком" интегрировал систему EQM.NRI для автоматизации технического учета сетевой инфраструктуры оператора связи "Вайнах телеком". Цифровое решение класса Network Resource Inventory (NRI) — полностью отечественная разработка дочерней компании "Ростелекома" — "ОС групп". Оно включено в <a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305525/" target="_blank">реестр</a> российского ПО Минцифры РФ и позволяет операторам связи и провайдерам значительно повысить управляемость сетевой инфраструктурой.

Следующая станция — Технологичная: "Ростелеком" установил умные переговорные кабины в московском метро

В Московском метрополитене заработали переговорные кабины "Ростелекома". Теперь у пассажиров есть возможность во время нахождения в метро с комфортом провести деловой звонок или решить в тишине важную задачу. Первыми локациями, где можно будет воспользоваться этим сервисом, стали станция "Комсомольская" и пересадочный узел "Нижегородская".

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она