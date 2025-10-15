Платформа DION запускает Диск со встроенной DLP-защитой

16+
Число кибератак на российский бизнес в первом полугодии 2025 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и около 25% утечек коммерческой информации происходят с личных устройств сотрудников. Это заставляет корпоративный сектор искать надежные решения для построения защищенного контура для обмена информацией. В топ условий бизнес включает стабильность работы и безопасность. Помимо этого, растут требования к удобству инструментов для взаимодействия внутри единой цифровой среды.

В ответ на запрос рынка команда платформы корпоративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1) анонсировала запуск собственного облачного хранилища DION Диск. Это комплекс инструментов для хранения, обмена и совместного редактирования файлов во всех популярных форматах (docx, xlsx, pptx, pdf, odt и др.) без необходимости переключения между разрозненными сервисами. Управление документами, демонстрация материалов на видеовстречах, отправка файлов в чаты и обсуждение правок реализованы внутри модуля, а возможность интеграции с российскими офисными пакетами позволяет не только хранить данные, но и работать с ними в Диске напрямую.

Особое внимание разработчики уделили комплексной безопасности: модуль поддерживает автоматическую проверку всех загружаемых файлов на соответствие политикам безопасности с помощью интеграции с DLP-системой по протоколу ICAP. Это защищает бизнес от возможных утечек конфиденциальной информации и позволяет администрировать права доступа на уровне компании. В ближайших планах заявлена интеграция с SIEM-решениями — для усиленного контроля событий и максимальной защищенности инфраструктуры.

DION.Диск полностью соответствует требованиям российских регуляторов и усиливает корпоративную систему безопасности, добавляя слой контроля над действиями сотрудников, в итоге — снижая юридические и репутационные риски.

"Мы последовательно строим DION как экосистему с единым окном для пользователя — от почты до совместной работы, видеозвонков, обмена файлами и коллективного управления проектами. Такой подход позволяет сэкономить рабочее время, которое обычно тратится на поиск нужных инструментов и переключение между приложениями. В результате растет и продуктивность команды, и качество взаимодействия между сотрудниками — ведь все необходимые для работы инструменты всегда под рукой в защищенной корпоративной среде", — отмечает Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1).

Запуск Диска в DION является логическим продолжением работы по созданию единого рабочего окна сотрудника, где все необходимые инструменты собраны в одном месте. Новый модуль уже доступен первым клиентам платформы в пилотном режиме.

