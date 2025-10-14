16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Ольга Сорокина из ВСК рассказала в рамках Финополис 2025 о перспективах пользовательских данных в финансовом секторе

Читали 21

Данные — это ключевой элемент, на котором строятся продукты в финансовом секторе. Поэтому для страховой отрасли применение инструментов, основанных на клиентских данных, в том числе искусственный интеллект, является одним из драйверов бизнеса и повышения финансовых результатов. Помимо базовых направлений применения технологии — ML-модели, ценообразование, построение антифрод-систем, — компаниям важно внедрять масштабируемую, устойчивую инфраструктуру — GPU сервера, централизованные хранилища данных, практики DevOps, MLops, LLMOps и т. д. Об этом Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, рассказала в рамках выступления на сессии VK "Технологии в действии: как современная инфраструктура данных открывает новые горизонты для финансового сектора" форума Финополис 2025.

В Страховом Доме ВСК инструментом доступа к LLM является корпоративная платформа для взаимодействия сотрудников с Gen AI "Окно в мир". Приложение масштабировано на всех сотрудников компании, что позволяет им более оперативно выполнять рабочие задачи, создавая себе цифровых помощников. Еще один из успешных кейсов системного использования ИИ в ВСК — сервис для автоматизации поиска услуг в корпоративных договорах ДМС с помощью больших языковых моделей. Сервис оптимизирует работу операторов медицинского пульта, тем самым экономия компании может составить до 8,3 млн рублей в год только по одному локальному бизнес процессу.

Внедрение и масштабирование технологий искусственного интеллекта, особенно больших языковых моделей, требует от компаний изменения IT-ландшафта для повышения гибкости и эффективности процессов, мы активно занимаемся этими вопросами, ориентируясь на лучшие практики развития в условиях текущей рыночной конъюнктуры.

По оценкам ВСК, медицинское страхование становится наиболее перспективным направлением применения ИИ. Однако основным барьером цифровой трансформации ДМС являются регуляторные ограничения при работе с клиентскими данными. Получение доступа к анамнезу пациента с его согласия для предиктивной аналитики поможет оптимизировать клиентский сервис по ДМС, позволит страховщикам прогнозировать риск и предотвращать наступление страхового случая, повысит эффективность и прозрачность взаимодействия с клиниками. Для реализации таких пилотов важна поддержка государства.

Сегодня страховщики в коллаборации с медицинскими клиниками и отраслевыми информационными системами на площадке Ассоциации финтех пилотируют обмен цифровыми форматами документов и обсуждают с профильными министерствами возможность получения обезличенных дата сетов. Все эти инициативы нацелены на изменение парадигмы работы со страховыми услугами и сервисами, для формирования паттернов предиктивной работы с заболеваниями и осознанного потребления через эффективную работу с данными и технологиями их обработки.

"Сегодня искусственный интеллект становится базовой технологией большинства сфер бизнеса, задает требования к качеству данных и процессам организации работы с ними. Мы давно и активно применяем LLM и другие технологии искусственного интеллекта, позволяющие оптимизировать процессы и повышать эффективность. На текущем этапе развития практик работы с данными и технологиями, игрокам финансового рынка важно делиться лучшими практиками, обмениваться опытом, совместно работать над стандартизацией архитектуры использования ИИ. Эта синергия позволит снизить расходы бизнеса на внедрение и максимизацию эффектов от использования технологий", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 14 октября 2025
Ольга Сорокина из ВСК рассказала в рамках Финополис 2025 о перспективах пользовательских данных в финансовом секторе
В рамках Финополис 2025 Ольга Сорокина рассказала, зачем страховщикам мотивировать ответственное поведение клиентов

В России и мире

Умное решение: "Ростелеком" внедрил систему автоматизированного учета для "Вайнах телеком"

"Ростелеком" интегрировал систему EQM.NRI для автоматизации технического учета сетевой инфраструктуры оператора связи "Вайнах телеком". Цифровое решение класса Network Resource Inventory (NRI) — полностью отечественная разработка дочерней компании "Ростелекома" — "ОС групп". Оно включено в <a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305525/" target="_blank">реестр</a> российского ПО Минцифры РФ и позволяет операторам связи и провайдерам значительно повысить управляемость сетевой инфраструктурой.

Следующая станция — Технологичная: "Ростелеком" установил умные переговорные кабины в московском метро

В Московском метрополитене заработали переговорные кабины "Ростелекома". Теперь у пассажиров есть возможность во время нахождения в метро с комфортом провести деловой звонок или решить в тишине важную задачу. Первыми локациями, где можно будет воспользоваться этим сервисом, стали станция "Комсомольская" и пересадочный узел "Нижегородская".

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она