16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В рамках Финополис 2025 Ольга Сорокина рассказала, зачем страховщикам мотивировать ответственное поведение клиентов

Читали 20

Предиктивная аналитика лежит в основе процесса трансформации финансовой отрасли. В частности, страховщики переходят от модели "реакции на события" к формированию у клиентов определенных паттернов — например, аккуратное вождение, ЗОЖ. Как результат — клиент придерживается принципов ответственного поведения и получает взамен выгодный продукт, а страховая компания минимизирует возможные риски и повышает лояльность и доверие к бренду. Об этом Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, рассказала в рамках выступления на сессии "ФинФьючер: визионерские идеи для финансового рынка будущего" форума Финополис 2025.

Монетизация определенных поведенческих паттернов через справедливое ценообразование — например, когда аккуратный водитель получает скидку по ОСАГО или каско — довольно давно применяется в страховой отрасли. Однако такой инструмент не всегда работает эффективно. Простой пример — применение телематики в автостраховании, когда автовладелец может экономить на полисе за счет аккуратной манеры вождения, которое так и не стало массово востребованным сервисом среди россиян.

В качестве наиболее перспективного направления для применения предиктивной аналитики Ольга Сорокина отметила сегмент медицинского страхования. Сегодня страховые компании разрабатывают продукты, направленные, прежде всего, на предотвращение страхового случая. Так, при оформлении корпоративного ДМС проводится медицинское обследование коллектива, готовятся индивидуальные рекомендации по корректировке образа жизни, которые в будущем помогут избежать проблем со здоровьем. А в качестве дополнительной мотивации страхователя придерживаться этих рекомендаций, страховщик предлагает различные стимулирующие персонал бонусы. Как результат, работодатель оптимизирует операционные издержки за счет сокращения числа больничных, сотрудники укрепляют здоровье, а страховщик предотвращает риски и повышает уровень лояльности к бренду.

Для масштабирования сервисов на базе предиктивной аналитики важна помощь государства. Сейчас участники рынка, в частности ВСК, на площадке Ассоциации Финтех разрабатывают и тестируют пилотные проекты по внедрению открытых API в медицинском страховании. Применение этой технологии позволит страховщикам использовать данные, которые при помощи предиктивной аналитики будут формировать рекомендации для клиентов — советы по ЗОЖ, прохождение чекапов и не только.

"Мы стремимся сделать клиента не пассивным "получателем услуги", а активным архитектором своей безопасности. Роль человека — быть главным в принятии решения. А задача технологий — предоставить ему максимально полную, простую и понятную информацию для принятия этого решения, повысить скорость реализации сервисов, в идеале — сделать их моментальными. Наша миссия как страховщика — использовать данные и аналитику для того, чтобы дать клиенту чувство контроля за своей жизнью и уверенности. Потому что будущее за страхованием, которое является не вмененным для получения кредита, а максимально осознанным выбором самого клиента. И в этом нам помогут технологии, облегчающие не только вход в страхование и делающие его частью повседневной жизни, но и являющиеся базой для быстрого и удобного сервиса", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 14 октября 2025
В рамках Финополис 2025 Ольга Сорокина рассказала, зачем страховщикам мотивировать ответственное поведение клиентов

В России и мире

Умное решение: "Ростелеком" внедрил систему автоматизированного учета для "Вайнах телеком"

"Ростелеком" интегрировал систему EQM.NRI для автоматизации технического учета сетевой инфраструктуры оператора связи "Вайнах телеком". Цифровое решение класса Network Resource Inventory (NRI) — полностью отечественная разработка дочерней компании "Ростелекома" — "ОС групп". Оно включено в <a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305525/" target="_blank">реестр</a> российского ПО Минцифры РФ и позволяет операторам связи и провайдерам значительно повысить управляемость сетевой инфраструктурой.

Следующая станция — Технологичная: "Ростелеком" установил умные переговорные кабины в московском метро

В Московском метрополитене заработали переговорные кабины "Ростелекома". Теперь у пассажиров есть возможность во время нахождения в метро с комфортом провести деловой звонок или решить в тишине важную задачу. Первыми локациями, где можно будет воспользоваться этим сервисом, стали станция "Комсомольская" и пересадочный узел "Нижегородская".

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она