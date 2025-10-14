В рамках Финополис 2025 Ольга Сорокина рассказала, зачем страховщикам мотивировать ответственное поведение клиентов

14.10.2025 13:21 Читали 20

Предиктивная аналитика лежит в основе процесса трансформации финансовой отрасли. В частности, страховщики переходят от модели "реакции на события" к формированию у клиентов определенных паттернов — например, аккуратное вождение, ЗОЖ. Как результат — клиент придерживается принципов ответственного поведения и получает взамен выгодный продукт, а страховая компания минимизирует возможные риски и повышает лояльность и доверие к бренду. Об этом Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, рассказала в рамках выступления на сессии "ФинФьючер: визионерские идеи для финансового рынка будущего" форума Финополис 2025.

Монетизация определенных поведенческих паттернов через справедливое ценообразование — например, когда аккуратный водитель получает скидку по ОСАГО или каско — довольно давно применяется в страховой отрасли. Однако такой инструмент не всегда работает эффективно. Простой пример — применение телематики в автостраховании, когда автовладелец может экономить на полисе за счет аккуратной манеры вождения, которое так и не стало массово востребованным сервисом среди россиян.

В качестве наиболее перспективного направления для применения предиктивной аналитики Ольга Сорокина отметила сегмент медицинского страхования. Сегодня страховые компании разрабатывают продукты, направленные, прежде всего, на предотвращение страхового случая. Так, при оформлении корпоративного ДМС проводится медицинское обследование коллектива, готовятся индивидуальные рекомендации по корректировке образа жизни, которые в будущем помогут избежать проблем со здоровьем. А в качестве дополнительной мотивации страхователя придерживаться этих рекомендаций, страховщик предлагает различные стимулирующие персонал бонусы. Как результат, работодатель оптимизирует операционные издержки за счет сокращения числа больничных, сотрудники укрепляют здоровье, а страховщик предотвращает риски и повышает уровень лояльности к бренду.

Для масштабирования сервисов на базе предиктивной аналитики важна помощь государства. Сейчас участники рынка, в частности ВСК, на площадке Ассоциации Финтех разрабатывают и тестируют пилотные проекты по внедрению открытых API в медицинском страховании. Применение этой технологии позволит страховщикам использовать данные, которые при помощи предиктивной аналитики будут формировать рекомендации для клиентов — советы по ЗОЖ, прохождение чекапов и не только.

"Мы стремимся сделать клиента не пассивным "получателем услуги", а активным архитектором своей безопасности. Роль человека — быть главным в принятии решения. А задача технологий — предоставить ему максимально полную, простую и понятную информацию для принятия этого решения, повысить скорость реализации сервисов, в идеале — сделать их моментальными. Наша миссия как страховщика — использовать данные и аналитику для того, чтобы дать клиенту чувство контроля за своей жизнью и уверенности. Потому что будущее за страхованием, которое является не вмененным для получения кредита, а максимально осознанным выбором самого клиента. И в этом нам помогут технологии, облегчающие не только вход в страхование и делающие его частью повседневной жизни, но и являющиеся базой для быстрого и удобного сервиса", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.