Как путешествовать и не переживать о последствиях — в ВСК рассчитали стоимость "туристических" травм

21.08.2025 16:53 Читали 15

Совсем недавно интернет-сообщество потрясло видео с падения аттракциона с людьми в парке развлечений Саудовской Аравии, в результате которого пострадали 23 человека. Неприятности во время путешествий случаются довольно часто — в Великобритании в популярном парке на днях произошло схожее ЧП на одном из аттракционов. При этом не все путешественники знают, включены ли экстремальные развлечения в стандартное страховое покрытие по туристическому полису. В Страховом Доме ВСК рассказали, какая страховка для активного отдыха необходима любителям адреналина, и в какую сумму она обойдется.

Катание на экстремальных аттракционах обычно не входит в базовый полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) и расценивается как активность повышенного риска. Поэтому любителям парков развлечений стоит добавить в программу отдельную опцию — страхование активного отдыха. Безусловно, стоимость полиса увеличится, однако не будет превышать 300 рублей в сутки. Это в 30 раз ниже средней стоимости консультации врача за границей.

Активные путешествия дарят яркие эмоции, но поездки за границу связаны обычно со множеством рисков. Помимо аттракционов, туристы часто забывают о других опасных активностях:

— катание на мотоциклах, байках (особенно актуально при поездках в Юго‑Восточную Азию);

— катание на горных лыжах;

— яхтинг, дайвинг, хайкинг и пр.

Если туристическая поездка подразумевает занятия любительским спортом, то также нужно обязательно включить соответствующую опцию при оформлении полиса. Иначе в случае травмы получить выплату не получится, и лечиться туристу придется за собственный счет. А при зарубежных поездках сумма за оказание медицинской помощи может превышать несколько тысяч долларов.

Так, средняя стоимость недельного полиса ВЗР, покрывающего занятия любительским спортом, для 30-летнего туриста в популярный у россиян Бали составит 3,5 тыс. рублей, а стоимость лечения травм там же — от 600 долларов США без учета госпитализации.