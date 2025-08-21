Как путешествовать и не переживать о последствиях — в ВСК рассчитали стоимость "туристических" травм

Катание на экстремальных аттракционах обычно не входит в базовый полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) и расценивается как активность повышенного риска. Поэтому любителям парков развлечений стоит добавить в программу отдельную опцию — страхование активного отдыха. Безусловно, стоимость полиса увеличится, однако не будет превышать 300 рублей в сутки. Это в 30 раз ниже средней стоимости консультации врача за границей.
Активные путешествия дарят яркие эмоции, но поездки за границу связаны обычно со множеством рисков. Помимо аттракционов, туристы часто забывают о других опасных активностях:
— катание на мотоциклах, байках (особенно актуально при поездках в Юго‑Восточную Азию);
— катание на горных лыжах;
— яхтинг, дайвинг, хайкинг и пр.
Если туристическая поездка подразумевает занятия любительским спортом, то также нужно обязательно включить соответствующую опцию при оформлении полиса. Иначе в случае травмы получить выплату не получится, и лечиться туристу придется за собственный счет. А при зарубежных поездках сумма за оказание медицинской помощи может превышать несколько тысяч долларов.
Так, средняя стоимость недельного полиса ВЗР, покрывающего занятия любительским спортом, для 30-летнего туриста в популярный у россиян Бали составит 3,5 тыс. рублей, а стоимость лечения травм там же — от 600 долларов США без учета госпитализации.