16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ХК "Лада" обыграл "Ак Барс" по буллитам

Читали 6

Тольяттинцы сыграли первый домашний матч в рамках предсезонного сбора.

Первый период начался равным счетом — команды обменялись несколькими атаками. В конце двадцатиминутки у "Лады" появилось преимущество после удаления Артема Галимова, но воспользоваться им хозяева не смогли.

Во втором периоде, казалось бы, начался перевес в пользу тольяттинцев — в самом начале "Ак Барс" остался втроем. Удалением Миллера Митчелла "Ладе" воспользоваться не удалось. Уже в полном составе звено Ожгихина попыталось навязать борьбу у ворот соперника, но шайба предательски сошла с крюка. Вскоре последовало удаление Егора Морозова, которое автозаводцы умело выстояли. К середине второго периода Тимофей Жулин обыграл Трушкова и вывел "Ак Барс" вперед. До конца отрезка счет не изменился — 0:1.

В третьем периоде тольяттинцы поймали соперника на ошибке в обороне. С передач Андрея Обидина и Александра Хохлачева счет сравнял Иван Романов — 1:1. К концу третьего отрезка "Ак Барс" вновь остался в меньшинстве, но этот факт не изменил счета на табло. Игра перешла в овертайм, в котором победителя выявить не удалось.

В серии буллитов тольяттинский голкипер отразил все попытки казанцев. У "Лады" отличился Андрей Чивилев, который и принес победу автозаводцам — 2:1.

24 августа подопечные Бориса Миронова отправляются в Челябинск на Кубок Губернатора. 25 августа "Лада" сыграет с ХК "Сочи".

Версия для печати

Новости

Назад. 20 августа 2025
ВСК: Москва и Краснодар стали лидерами по числу ДТП с грузовиками
У Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной благоустроят территорию
ХК "Лада" обыграл "Ак Барс" по буллитам
"Ребенка убили ворота": СК возбудил дело из-за смерти на школьном дворе

В России и мире

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Культура и стиль

"Пластилиновый дождь": юбилейный фестиваль при поддержке Правительства Самарской области радует жителей и гостей Самары уличным искусством

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь", созданный при поддержке Правительства Самарской области, в этом году отмечает свой юбилей и раскрашивает Струковский сад яркими красками творчества. С 16 августа город стал площадкой для выступления коллективов со всей России — Казани, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из самых запоминающихся событий стало выступление ростовского театра "Улица Ларамбла" с интерактивным спектаклем-шествием "По улице слона водили".

Московский уличный театр "Запалки" покоряет Самару на фестивале "Пластилиновый дождь"

В Самаре завершается фестиваль уличного театра "Пластилиновый дождь", который собрал коллективы со всей страны. Среди участников — московский проект "Запалки", представленный актёрами Анастасией Шаламовой и Ильёй Алёшиным.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она