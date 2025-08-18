16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Крылья Советов" в Грозном проиграли "Ахмату" - 1:3

В пятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом". Счет в матче открыли хозяева поля на пятой минуте встречи.

После подачи углового отличился Эгаш Касинтура - 1:0. На 51 минуте Мохамед Конате реализовал пенальти, назначенный за фол Амара Рахмановича - 2:0. На 79-й минуте Эгаш Касинтура оформил дубль - 3:0. На 85-й минуте встречи после подачи углового с передачи Александра Солдатенкова отличился вышедший на замену 19-летний Владимир Игнатенко - 3: 1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают чемпиона страны "Краснодар". Игра 6 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 24 августа, в 16:00.

