"Крылья Советов" в Грозном проиграли "Ахмату" - 1:3

После подачи углового отличился Эгаш Касинтура - 1:0. На 51 минуте Мохамед Конате реализовал пенальти, назначенный за фол Амара Рахмановича - 2:0. На 79-й минуте Эгаш Касинтура оформил дубль - 3:0. На 85-й минуте встречи после подачи углового с передачи Александра Солдатенкова отличился вышедший на замену 19-летний Владимир Игнатенко - 3: 1.
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают чемпиона страны "Краснодар". Игра 6 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 24 августа, в 16:00.