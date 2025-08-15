Над Самарской областью утром уничтожено 13 беспилотников

15.08.2025 07:43 Читали 5

Утром в пятницу, 15 августа, совершена массовая атака БПЛА на Самарскую область, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

"Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. Работает ПВО и оперативные службы. Угроза сохраняется. На территории Самарской области введен режим "Ковер". Закрыто воздушное пространство. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал глава региона.

Он также напомнил, что очевидцам атак БПЛА необходимо воздерживаться от съемки работы ПВО, беспилотников и их обломков, работы специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки и публикации фото и видео в соцсетях.