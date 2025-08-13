16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Ливень смыл семейный бюджет: АвтоСпецЦентр и ВСК посчитали ущерб автовладельцев по итогам тропической непогоды

Несмотря на рекордные осадки во многих регионах страны, которые привели к всплеску обращений автомобилистов по каско в июле, в целом в первом полугодии 2025 года общее число таких происшествий в связи с заливом автомобиля снизилось по сравнению с 2024 годом. При этом минимальная стоимость ремонта после таких происшествий оценивается примерно в 50 тыс. рублей, это без учета скрытой коррозии кузова, которая может проявиться позднее. Таковы результаты совместного исследования Страхового Дома ВСК и ГК АвтоСпецЦентр.

Эксперты ГК АвтоСпецЦентр предупреждают — размер ущерба по заливам из-за природных катаклизмов составляет не менее 50 тыс. рублей. Прежде всего, в зоне риска двигатель автомобиля — при затоплении растет вероятность гидроудара. Ремонт головки блока цилиндров после такого происшествия варьируется в пределах 10-20 тыс. рублей, а капремонт двигателя — не менее 90 тыс. рублей. Также страдает и коробка передач — попадание воды в трансмиссию может не только привести к коррозии в долгосрочной перспективе, но и способствовать сбоям в работе электроники (в особенности если речь идет о роботизированной коробке передач). По итогам инцидента с наводнением ремонт может составить от 5 тыс. рублей (обычная АКПП) до 8 тыс. рублей (вариатор и DSG). Третий риск для авто после затопления — проблемы с электрикой. Зачастую автомобилисты сталкиваются с отказом систем ABS и ESP, проблемами с функционированием климат-контроля. В таких случаях ремонт может обойтись в 15 тыс. — 35 тыс. рублей соответственно. Дополнительно после сильного залива стоит провести сушку автомобиля — это будет эффективной профилактикой возникновения коррозий кузова. В среднем, стоимость процедуры в зависимости от класса автомобиля составляет от 30 до 50 тыс. рублей.

С начала 2025 года по данным ВСК жертвами наводнений чаще всего становились автомобилисты в Челябинской и Смоленской областях, Краснодарском крае — около трети происшествий в каждом регионе. Доля Москвы в общей структуре страховых случаев из-за затоплений по итогам первого полугодия 2025 года минимальна, однако может сильно вырасти в свете обильных ливней в июле. Наибольшее число обращений по таким происшествиям поступало от владельцев автомобилей Haval, Belgee, Livan (примерно 25-30% страховых событий).

Жители перечисленных регионов в среднем могут потратить до 100% своего месячного дохода на ремонт автомобиля после затопления (при условии отсутствия каско): 78% от семейного бюджета уйдет у жителя Кубани, 97% у жителя Смоленской области, а жителю Челябинской области даже не хватит еще 9 тыс. рублей до оплаты ремонта. Это с учетом проведения минимально необходимого количества манипуляций с автомобилем.

