Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Т1 — лидер ИТ-индустрии России по версии RAEX

ИТ-холдинг Т1 второй год подряд возглавил список крупнейших ИТ-компаний России по данным рейтингового агентства RAEX. Итоги 2024 г. укрепили лидерство Т1 в отечественном ИТ-секторе: выручка холдинга составила 246,5 млрд рублей, продемонстрировав прирост в 29% год к году, а общая численность сотрудников превысила 26 тысяч человек.

Помимо лидерства в основном рэнкинге, Т1 был отмечен в ряде субрейтингов. Так, холдинг занял первое место по объему выручки от разработки ПО, заработав более 135 млрд рублей. В этом сегменте основная доля пришлась на реализацию готовых ИТ-продуктов, что подтверждает зрелость и конкурентоспособность цифровых решений Т1 на рынке. Т1 также возглавил рейтинг в области поставок оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов с выручкой свыше 88 млрд рублей, а в сегменте ИТ-услуг занял второе место, которое обеспечили сервисная поддержка, аутсорсинг и обслуживание ИТ-инфраструктуры — направления, критически важные для цифровой трансформации крупнейшего российского бизнеса.

Рост выручки и укрепление лидерских позиций стали возможны благодаря системному развитию продуктовой линейки, масштабным проектам по импортозамещению и активной интеграции российских ИТ-решений в инфраструктуру крупнейших клиентов из различных отраслей.

"Холдинг активно развивался в 2024 году, о чем свидетельствует рост выручки на 29%. Главными драйверами достижения этого результата стали рост числа комплексных проектов по цифровой трансформации критической инфраструктуры в приоритетных отраслях экономики, а также наращивание экспертизы холдинга в ключевых технологиях. К примеру, в 2024 году Т1 запустил направление Т1 Искусственный интеллект, представил опытный образец ПАК АСУ ТП "СИЛАРОН" для автоматизации производственных процессов промышленных предприятий, а также разработал ФинПлатформу Т1, которая сегодня успешно внедрена в ИТ-ландшафт одного из крупнейших банков страны. В планах Т1 — дальнейшее развитие передовых отечественных ИТ-продуктов и расширение географии своего присутствия как в регионах России, так и за рубежом", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Рэнкинг RAEX составляется с 2003 года и охватывает ведущих участников ИТ-рынка России. В 2024 г. по результатам анализа показателей 54 ИТ-компаний, агентство зафиксировало продолжение устойчивого роста в отрасли: суммарная выручка участников выросла на 28% и достигла 963,7 млрд рублей. Это подтверждает сохранение высоких темпов роста отечественного ИТ-сектора на уровне около 30%.

11 августа 2025
Состоялась рабочая встреча председателя ПСБ с руководством Самарской области

В ходе рабочего визита в Самарскую область глава ПСБ Петр Фрадков провел встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым, обсудив вопросы, касающиеся поддержки региональной экономики, а также социально значимых для области проектов.

На страже безопасности: "Ростелеком" и "Солар" запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов

"Ростелеком" и "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", архитектор комплексной кибербезопасности) объединяют в <a href="https://rt.ru/safe" target="_blank">единый сервис</a> продукты для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи. Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

Авито и "Том Сойер Фест" помогут восстановить самарский "Дом с часами"

Восстановление самого старого деревянного дома в Самаре стало частью совместного проекта Авито Услуги и благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" по сохранению исторической среды в 11 городах России. Профессиональные мастера вместе с волонтерами ремонтируют значимые архитектурные здания в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Твери, Калуге, Челябинске, Тобольске, Клюксах (Калужская область), Тотьме (Вологодская область) и деревне Ипатово (Республика Коми). Ремонтные работы будут полностью профинансированы Авито. Предложить свою помощь в качестве волонтера или мастера может каждый желающий <a href="https://www.avito.ru/general/cultural_heritage/" target="_blank">на странице проекта</a>.

Лето, не уходи: в августе Wink представит много комедийных премьер

Горькое и неизбежное расставание с летом онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подсластит жизнерадостным кино и сериалами. Но не будут обделены вниманием поклонники и других жанров, а также детская аудитория. В августе продолжат выходить новые эпизоды комедийного экшен-сериала <a href="https://wink.ru/media_items/149602560" target="_blank">"Ухожу красиво 2"</a> (18+) с Владимиром Яглычем в главной роли.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

