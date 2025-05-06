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Самарский филиал Россельхозбанка завершает реновацию офиса продаж в Тольятти

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Обновленный офис Россельхозбанка (РСХБ) № 1330 г.Тольятти с 26 мая будет располагаться в новом помещении по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 68В.

Операционный офис РСХБ готовится к открытию в соответствии с новейшими стандартами качества сервиса: система электронной очереди, удобная зона ожидания, понятная навигация, комфортная офисная мебель, специальная зона самообслуживания, где можно произвести необходимые банковские операции. Во вновь открытом офисе предоставлен полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, соответствующих высоким стандартам банковского сервиса: вклады по привлекательной ставке, потребительские кредиты, программы рефинансирования, банковские карты, денежные переводы. Для юридических лиц предлагается расчетно-кассовое обслуживание с льготным периодом, бизнес-карты, кредиты и широкий выбор депозитов.

"Открытие обновленного офиса в Тольятти предоставляет жителям и организациям города возможности для получения банковских услуг в более комфортных условиях. Специалисты офиса предоставят каждому клиенту полный комплекс банковского обслуживания, помогут в решении финансовых вопросов, проконсультируют по всем интересующим банковским продуктам", — отмечает директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Сеть Самарского филиала насчитывает 26 подразделений обслуживания физических и юридических лиц. В числе клиентов филиала более 3 тыс. юридических лиц и более 70 тыс. физических лиц.

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Новости

Назад. 06 мая 2025
Самарский филиал Россельхозбанка завершает реновацию офиса продаж в Тольятти

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