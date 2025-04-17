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"Уральская Сталь" перешла на платформу корпоративных коммуникаций DION

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Один из крупнейших металлургических игроков России "Уральская Сталь" внедрила платформу корпоративных коммуникаций DION, разработанную ИТ-холдингом Т1. Сотрудники получили доступ к модулю видеоконференцсвязи, корпоративным чатам и видеохостингу. Также пользователи могут звонить на городские телефоны прямо из DION. Внедрение реализовано в облачной инсталляции, что позволило в сжатые сроки запустить систему и интегрировать ее в бизнес-процессы –– такой формат значительно снижает нагрузку на внутренние ресурсы клиента.

Ранее "Уральская Сталь" использовала другое решение, однако после ухода зарубежных разработчиков с отечественного рынка, промышленный игрок перешел к поиску российской альтернативы. Металлургическая компания искала решение с видеохостингом для хранения и управления видео, встроенным календарем, возможностью звонков на городские телефоны и корпоративными чатами для внутреннего общения. Сейчас продуктом пользуются порядка 2000 сотрудников компании.

"Платформа полностью соответствует требованиям компании: масштабируемость, стабильность и наличие необходимых функций. Мы часто проводим конференции, к которым присоединяются существенное количество сотрудников, включая внешних представителей. Платформа предоставляет возможность одновременного подключения до 5 000 участников, что полностью покрывает наши текущие потребности. Особенно мы ценим оперативную поддержку, готовность команды адаптировать продукт под наши потребности и возможности обновлений, расширяющих функционал платформы", — отметил Илья Власенко, директор по корпоративным коммуникациям компании "Уральская Сталь".

"Команда DION учитывает потребности клиентов, предлагая индивидуальные решения. Так, по запросу АО "Уральская Сталь", мы успешно интегрировали функционал календаря еще до его официального релиза. Для нас важно не только соответствовать ожиданиям клиентов, но и предугадывать их, предоставляя все возможные инструменты для повышения эффективности бизнеса", — подчеркнул Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА.

Команда ведет разработку облачного диска для хранения файлов, интерактивной доски для совместной работы и почтового клиента. Эти инструменты позволят пользователям решать больше бизнес-задач в рамках одной платформы, повышая удобство и эффективность.

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Новости

Назад. 17 апреля 2025
"Уральская Сталь" перешла на платформу корпоративных коммуникаций DION
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